"Fridays for Future" en Alemania: de la calle al Bundestag

Desde hace meses, los estudiantes de todo el mundo se manifiestan por su futuro. Salen a las calles viernes tras viernes para luchar por el clima. Greta Thunberg, de 16 años, es la líder de este movimiento estudiantil. La activista del cambio climático creó el movimiento "Fridays for future" en agosto de 2018 cuando protestó, por primera vez, un viernes ante el Parlamento sueco.

A finales del año pasado, el movimiento también comenzó en Alemania. Los jóvenes también querían hacer oír su voz en este país. Entretanto, muchos están frustrados: "Lo que me molesta es que vamos a manifestarnos todos los viernes y los responsables de tomar las decisiones van, al mismo tiempo, en la dirección totalmente contraria", dice la activista climática Tracy Osei-Tutu. Cuando la llamada Comisión del Carbón anunció que el abandono del carbón no debería completarse antes de 2038, esta noticia fue para los jóvenes como un puñetazo en la boca del estómago.

Sufragio y consejo juveniles

"Es por eso que decidimos protestar en el Bundestag, en el lugar donde se toman las decisiones", dice esta estudiante de política de 20 años. En marzo, se encadenó a la barandilla de la cúpula del Reichstag con un grupo de jóvenes. Mostraron pancartas donde se podía leer: "Fridays for future" y "Consejo juvenil con veto sobre el futuro". "Estamos aquí hoy, porque los niños y los jóvenes quieren formar parte de esta democracia en igualdad de condiciones", dijo entonces Osei-Tutu, quien también es portavoz de la asociación "Voz Democrática de la Juventud".

Con su asociación, trabaja para que los jóvenes tengan más poder de decisión. "Queremos estar vinculados a la política del país", explica. "Las cadenas muestran que no queremos salir de aquí, que queremos estar aquí". Para otorgarle más relevancia a sus demandas, ella lanzó una petición después de la protesta en el Bundestag, que ya han firmado más de 50.000 personas. En ella, exige derecho a sufragio para los jóvenes y el establecimiento de un consejo juvenil en Alemania.

Protesta en el Bundetag de jóvenes pertenecientes a la asociación "Voz Demócratica de la Jueventud".

Derecho a votar a partir de los 16 en Austria y Malta

"Nos imaginamos un organismo que se ocupe de los problemas del futuro y represente los intereses de los jóvenes", dice Osei-Tutu. Sus miembros deben tener entre 14 y 28 años y ser elegidos por sorteo. El consejo también debe disponer de un derecho a veto sobre el futuro que permita al panel rechazar decisiones que afecten, en particular, a la generación joven. "Quiero que podamos tener una opinión antes de tener un doctorado o convertirnos en políticos", subraya Osei-Tutu.

La activista cree que un consejo juvenil daría un nuevo impulso al Bundestag. Al inicio de la legislatura, la edad promedio de los diputados alemanes fue de 49,4 años. Solo doce, de un total de 709, tenían menos de 30 años. Cada tercer votante tenía más de 60 años en las elecciones generales de 2017. Cada vez hay más gente que pide reducir la edad de los votantes a los 16 años. En Austria, esto sucedió hace doce años. En 2018, Malta fue el segundo país de la UE en rebajar la edad de votar a 16 años.

¿Los mismos criterios para jóvenes y mayores?

El investigador sobre democracia Wolfgang Gründinger cree que los jóvenes piensan de la siguiente manera: "Queremos transformar el país. No estamos satisfechos con el statu quo. No queremos que todo siga como está, y ciertamente no como solía ser ''. El portavoz de la "Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras", de 34 años de edad, cree que los niños y los jóvenes deberían poder ejercer su derecho a voto tan pronto como quieran.

Sin embargo, los críticos dicen que los niños y los adolescentes menores de 18 años son fácilmente manipulables y su actitud política no está lo suficientemente consolidada para votar. Gründinger rechaza dichos argumentos: "Siempre esperamos que los jóvenes tengan una buena formación, comprendan el derecho a votar y conozcan los programas electorales de memoria. A los adultos no les exigimos lo mismo". Si se aplicaran criterios para la capacidad de poder votar, estos tendrían que aplicarse también a los adultos, no solo a niños y adolescentes.

Tracy Osei-Tutu exige que los jóvenes tengan más poder de decisión.

Miembros adultos de la sociedad

Para Tracy Osei-Tutu está claro: "La educación política solo puede funcionar si los jóvenes participan activamente y asumen la responsabilidad". Quiere que los niños y los adolescentes sean percibidos como miembros responsables de la sociedad. "Como hace cien años, cuando se reconoció que las mujeres son tan responsables y capaces como los hombres para ir a votar".

En marzo, la policía tuvo que romper las cadenas de los jóvenes con cortadoras de acero, porque no querían abandonar voluntariamente el Bundestag.

