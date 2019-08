Greta Thunberg desembarca en Nueva York y pide a Trump que escuche a la Ciencia

"¡Tierra! ¡Las luces de Long Island y la ciudad de Nueva York enfrente!", había escrito horas antes Greta Thunberg en su cuenta de Twitter tras recorrer 3.000 millas marinas desde el sur de Inglaterra. La activista sueca contra el calentamiento climático, de 16 años, anunció el miércoles (28.08.2019) su llegada a Nueva York tras cruzar el Atlántico en un velero "cero carbono", un periplo de 15 días. Sus primeras palabras hicieron referencia a los incendios en la Amazonía, que según ella son "clara señal de que tenemos que parar de destruir la naturaleza". También tuvo palabras para Trump, al que dijo: "Mi mensaje para él es que escuche a la Ciencia, algo que obviamente no hace".

La activista había avanzado luego que el barco había anclado previamente frente a Coney Island, la célebre playa de Nueva York con un inmenso parque de entretenimientos, y que la tripulación debía pasar por aduanas e inmigración. "Llegaremos a tierra en la marina North Cove a las 14h45 (19h45 GMT) si la marea lo permite", tuiteó. Con un poco de retraso respecto a ese horario previsto, llegó a un puerto deportivo de Manhattan a las 16:05. Una multitud de activistas se alineario en el paseo del Río Hudson para darle la bienvenida. La ONU envió también varios veleros para recibirla.

Sobre el viaje, dijo que fue "sorprendemente" satisfactorio: "no me sentí mareada ni una vez". Aunque dijo que ahora iba a "relajarse unos días". "Es una locura que una chica de 16 años tenga que cruzar el Océano Atlántico para protestar", añadió. Además, dijo que "si no logramos trabajar juntos para cooperar, a pesar de nuestras diferencias, fracasaremos". Y reiteró su idea de que "nuestra guerra contra la naturaleza debe acabar".

Cumbre del Clima en Nueva York

La activista participará en Nueva York en una cumbre de las Naciones Unidas sobre Acción Climática a fines de septiembre, pero se negó a viajar en avión debido a las elevadas emisiones provocadas por los viajes aéreos. El velero "Malizia II", pilotado por Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco, y por el experimentado navegante alemán Boris Herrmann, que ha dado la vuelta al mundo en barco, le ofreció un lugar.

El velero dejó Plymouth, en el sur de Inglaterra, el 14 de agosto, y pocos días después, el 20, se cumplió un año de la primera huelga escolar convocada por la adolescente sueca. Thunberg comenzó a protestar frente al parlamento sueco en agosto de 2018 para intentar convencerlos de tomar acciones contra el calentamiento del planeta. Su movimiento 'Fridays for Future' ("Viernes por el futuro") se fue extendiendo hasta llegar a tener alcance global.

Le acompaña la polémica

Sin embargo, el viaje de Thunberg ha desatado una polémica luego de que un portavoz de Herrmann dijo al diario berlinés TAZ que muchas personas volarían a Nueva York para ayudar a llevar el barco de regreso a Europa. El propio Herrmann retornará en avión, según su portavoz. El encargado de la tripulación del "Malizia II" insistió no obstante en que el viaje de la joven activista tendrá cero impacto en el clima, ya que las emisiones de los vuelos "serán compensadas". Thunberg ha indicado que aún no sabe cómo regresará a Europa.

