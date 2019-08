Greta Thunberg zarpa en velero cero emisiones para asistir a cumbre del clima

Thunberg, de 16 años y que se ha tomado un año sabático en el colegio, va acompañada, entre otros, por su padre, Svante, y por el hijo menor de Carolina de Mónaco, Pierre Casiraghi.

La embarcación cruzará el Atlántico en unas dos semanas, por lo que la joven llegará con antelación a EE.UU. para participar a finales del próximo mes en la cumbre de Nueva York. La activista adolescente inició en el puerto de Plymouth (suroeste de Inglaterra) un largo periplo que la llevará asimismo a Canadá, México y finalmente a Chile, donde en diciembre prevé asistir a otra conferencia sobre la emergencia climática.

Paneles solares y turbinas subacuáticas

La sueca tiene previsto desplazarse en trenes y autobuses desde un extremo al otro del continente americano. La embarcación en la que navega Thunberg está dotada de paneles solares y turbinas subacuáticas que permiten utilizar electricidad a bordo sin emitir dióxido de carbono.

"Hicimos una prueba de navegación hace dos días, salimos durante varias horas y no me sentí mal. Me mareé durante uno o dos minutos, y luego estuve bien", narró a los medios la adolescente. "Nunca he hecho nada como esto, no puedo decir cómo va a ser este reto, voy a tener que descubrirlo", agregó.

Una huelga escolar semanal alentada por Thunberg frente al Parlamento de su país se convirtió el año pasado en un referente para los movimientos juveniles globales contra la crisis climática.

jov (efe, ntv)

"Cartoons for Future": una exposición a favor del planeta ¿Demasiado tarde? Greta Thunberg, la figura líder del movimiento activista climático "Fridays for Future", está con el agua al cuello en este dibujo de la austriaca Marian Kamensky. Su "huelga escolar por el clima" (tal y como dice en sueco en el cartel) comenzó demasiado tarde.

"Cartoons for Future": una exposición a favor del planeta ¿Bonitas vistas? ¿Turismo a cualquier precio? Una pareja se está tomando un 'selfie' frente una puesta de sol, pero aparentemente obviando el hecho de que está encima de una montaña de basura.

"Cartoons for Future": una exposición a favor del planeta El mundo, desesperado Muchos de los dibujos de la exposición tratan sobre la basura plástica que ha contaminado los océanos del mundo. Aquí, la Tierra se tapa la cara con las manos, sollozando, en un momento de desesperación.

"Cartoons for Future": una exposición a favor del planeta Una tumba húmeda La crisis medioambiental también tendrá consecuencias en la migración. En esta caricatura, una madre llama a sus hijos en el mar Mediterráneo. "¡Salgan ahora mismo, no se juega en un cementerio!" Esto recuerda la imagen de Alan Kurdi, el niño refugiado de tres años quien, al igual que otros millares de migrantes, perdieron su vida cruzando el mar más mortifero del mundo.

"Cartoons for Future": una exposición a favor del planeta De un desastre a otro El dibujo del artista burkinés Damien Glez refleja el destino de miles de refugiados y migrantes: la supuesta mejor vida en otro lugar tiene sus propios riesgos.

"Cartoons for Future": una exposición a favor del planeta ¿Agua potable para todos? En lugar de un cuenco lleno de agua, esta chica trata de beber suelo seco. El dibujante húngaro Gergely Bacsa llama la atención sobre la escasez de agua en muchos países. Autor: Silke Wünsch



