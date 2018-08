Génova: rotura de un cable, posible causa de la tragedia

Según indican las primeras estimaciones de los expertos y los testigos oculares, el desplome de un puente de autopista en Génova con al menos 38 muertos posiblemente se desencadenó por una rotura en un cable de suspensión. Esa es "una hipótesis de trabajo seria", ha dicho este viernes (17.08.2018) el profesor de construcción con hormigón armado de la Universidad de Génova, Antonio Brencich, que pertenece a una comisión creada por el Ministerio de Transportes.

Por otra parte, el diario La Repubblica cita a testigos oculares que dijeron haber visto cómo cedía un cable. El periódico romano informó además que un estudio de la Escuela Superior de Ingeniería de Milán había detectado ya en 2017 un deterioro en los cables. El viaducto Polcevera, de cuatro carriles y unos 1.200 metros de largo, se compone de tres puentes individuales, de los cuales el pasado martes (14.08.2018) se derrumbó uno. Los tirantes de acero que van desde los pilones hasta la estructura de hormigón están rodeados de concreto a manera de protección contra la corrosión.

Depurar responsabilidades

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes de Italia ha abierto una investigación contra la operadora de autopistas "Autostrade per l'Italia" por la eventual responsabilidad de la empresa en el derrumbe del puente. El Ministerio emplazó a la operadora a que demuestre en un plazo no mayor de 15 días que cumplió con todas sus obligaciones de mantenimiento. Además, la empresa debe confirmar que reconstruirá totalmente el puente y que asumirá los costes.

Equipos técnicos ya han retirado los vehículos que aún se encontraban sobre el tramo no derrumbado del puente, entre ellos el camión verde cuyo conductor logró frenar a pocos metros del lugar donde se rompió el puente. Entre tanto, los equipos de rescate siguen buscando a más víctimas de la tragedia, ya que al menos diez personas están reportadas como desaparecidas. La búsqueda se centra en los escombros de un pilar del puente en la orilla izquierda del río Polvecera.

Según medios italianos, los familiares de 17 de las 38 víctimas mortales no quieren asistir al funeral oficial programado para el sábado porque están indignados con el Gobierno central en Roma. Otros siete familiares aún no confirmaron su presencia. "Es el Estado el que causó esto, así que no los queremos ver por acá", cita el diario La Stampa de Turín a la madre de una de las víctimas. "No queremos ninguna farsa en el entierro", añadió un padre.

Indignación de los familiares de las víctimas

Participarán en el acto el primer ministro, Giuseppe Conte, y el arzobispo de Génova, cardenal Angelo Bagnasco. El Gobierno responsabiliza del accidente a la operadora "Autostrade per l'Italia", que por su parte asegura que siempre ha cumplido sus obligaciones de mantenimiento. El ministro de Trabajo y viceprimer ministro, Luigi Di Maio, amenazó hoy a otra vez a la compañía con retirarle la licencia. Hay una "voluntad política firme" para ello", dijo. "Esta gente sigue así, cobrando peaje, sin ofrecer un mantenimiento apropiado. Y ahora es momento de decir basta", señaló el líder del Movimiento Cinco Estrellas.

El socio de coalición de Di Maio, el jefe de la ultraderechista Liga y ministro del Interior, Matteo Salvini, se mostró más moderado. "Sobre concesiones, castigos y sutilezas hablaremos la semana que viene", dijo a medios italianos. El diario La Repubblica informa hoy que un estudio encargado por la operadora ya había constatado en 2017 puntos débiles en los cables de suspensión. Por motivos de seguridad han sido evacuados 13 edificios de viviendas. Según la prefectura, 558 personas han perdido su hogar, de los que 117 han sido alojados en hoteles o en casas particulares.

El sábado (18.08.2018) en toda Italia habrá manifestaciones de duelo. En todos los aeropuertos del país se mantendrá un minuto de silencio a las 11:30, hora local. Entre las 22:00 y las 23:00 horas, tanto el Coliseo como la Fontana di Trevi y otras atracciones turísticas apagarán sus luces. En la Liga italiana de fútbol se postergaron los partidos de la Sampdoria y del Genoa. En los restantes partidos de liga, habrá un minuto de silencio antes del inicio de los encuentros y los jugadores llevarán un brazalete negro.Como señal de solidaridad con Italia, la Comisión Europea hará ondear sus banderas a media asta en sus edificios este sábado.

