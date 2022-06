Fuerza Latina - Gran Maestra de ajedrez

Los orígenes del ajedrez se remontan al chaturanga de la India o incluso a un juego originario del antiguo Egipto. En la Edad Media llegó con los musulmanes a la Península Ibérica desde donde se propagó por América y Europa. No se sabe exactamente cuándo se añadió la pieza de la reina que no existía en un principio. Puede que tenga origen nórdico o hispano. Carla Heredia nos cuenta que fue introducida en España por petición de la reina Isabel la Católica. Sea leyenda o no, desde entonces, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Y poderosa e impresionante es también Carla Heredia. Esta ajedrecista ecuatoriana ha conseguido convertirse en la segunda Gran Maestra de ajedrez de Ecuador y se mueve en las más altas esferas del ajedrez internacional. Pero también promueve el arte del ajedrez para ayudar a niñas, niños y jóvenes a pensar antes de hablar o actuar. Y ¿quién sabe? Quizá el mundo iría mejor, si practicásemos más este sabio juego milenario.