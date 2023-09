Frente Amplio por México da la candidatura a Xóchilt Gálvez

El opositor Frente Amplio por México anunció este jueves (31.08.2023) de forma oficial que su candidata presidencial para las elecciones de 2024 será Xóchitl Gálvez, senadora del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

"Después de todos los acuerdos tomados, hoy sabemos que la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz encabezará la conducción del Frente Amplio por México", señaló Arturo Sánchez Gutiérrez, integrante del Comité Organizador de la alianza.

Gálvez liderará el frente, también integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI), que enfrentará al partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que definirá su candidatura presidencial el 6 de septiembre.

Gálvez manda mensaje al presidente

Gálvez respondió este mismo jueves a López Obrador, que ella será la candidata presidencial de la oposición "por mérito propio", después de que el mandatario asegurase que la impuso la élite empresarial.

"Estoy aquí, y se lo digo al presidente, por mi mérito personal, no estoy aquí por nadie, estoy aquí porque los partidos me abrieron su casa, porque los partidos fueron generosos de escuchar a los ciudadanos", declaró en una rueda de prensa.

Horas antes, López Obrador tachó de "farsa” el proceso para elegir a la candidata presidencial del opositor Frente Amplio por México después de que el resto de los aspirantes declinaron a favor de Gálvez, por lo que no se realizará la consulta ciudadana programada para el próximo 3 de septiembre.

Gálvez defendió que su candidatura, aún pendiente de oficializarse, será por el respaldo popular, al citar casi un millón de firmas de apoyo. "No fueron obra de la casualidad, por eso no acepto a ningún periodista que me quiera quitar mérito, empecé de cero, recorrí el país en ocho semanas, me paré una chinga (un trabajo arduo) que no se pueden imaginar", sostuvo.

La senadora, que anunció en junio pasado sus intenciones de buscar la presidencia en las elecciones de 2024, ganó popularidad en la oposición tras tratar de ingresar este año, sin éxito, al Palacio Nacional para pronunciarse en la rueda de prensa diaria de López Obrador, después de que un juez le otorgase el derecho de réplica.

"Yo sí recibí un mensaje muy poderoso, que había que abrir esa puerta para los mexicanos, que esa puerta está cerrada para las mujeres, para los niños con cáncer, para los alcaldes", recordó ahora Gálvez.

"Ahí entendí que este presidente, en lugar de gobernar, se encerró en su palacio, y no escucha a nadie, y sí me encabroné, y sí dije: hay que abrirla, y la vamos a abrir", remarcó.

jc (efe, Milenio)