FIP: 2023 fue "uno de los peores" años para periodistas

En 2023 murieron 129 periodistas a escala mundial, la mayoría cubriendo la guerra en Gaza, según el informe que publicó este martes (14.05.2024) la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que aseguró que dicho año fue "uno de los peores" para quienes trabajan en los medios de comunicación.

Hasta el inicio de la guerra en Oriente Medio habían muerto 20 periodistas, en comparación con los 68 que perdieron la vida durante el mismo periodo del 2022 y los 45 entre enero y octubre de 2021. Sin embargo, "tras el mortífero ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre, seguido de la represión que el Ejército de Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, el número de muertos en 2023 no tiene precedentes", dijo el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.

El 70 % del total de periodistas que murieron en 2023 lo hizo cubriendo la guerra de Gaza, según el informe, que la FIP publica anualmente desde 1990. "Nunca antes habían caído tantos en tan poco tiempo como en los últimos meses de 2023", afirmó Bellanger.

Imagen: Nasser Nasser/AP/picture alliance

Tras Oriente Medio, la región más peligrosa para la prensa fue la de Asia-Pacífico, donde murieron 12 personas en Pakistán, Filipinas, India, Afganistán, China y Bangladesh.

En América, murieron 11 periodistas, según el informe, que destacó que en Latinoamérica y el Caribe el número de delitos contra la prensa "cayó considerablemente comparado con las cifras registradas en 2022, pero no se detuvo".

En este sentido, la FIP subrayó que en México -que en 2022 "siguió siendo el peor país para los periodistas allí donde no hay guerras"- murieron siete profesionales de la información "en circunstancias violentas", lo que supuso "una reducción significativa". No obstante, Bellanger sostuvo que "es alarmante observar que la tasa de impunidad (en México) sigue siendo una de las más altas de la región", dado que 95 % de los ataques mortales a periodistas aún no se ha resuelto, según la FIP.

ama (efe, fip)