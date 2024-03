Fin de una era: Christian Streich deja el Friburgo

Este verano marca el final de una era en la Bundesliga: Christian Streich, entrenador durante doce años del SC Friburgo, se marcha a finales de temporada. La liga lo echará de menos, y no sólo sobre el terreno de juego.

"Queridos amigos del SC Friburgo, queridos aficionados, con el corazón encogido me gustaría informarles de que dejaré el SC Friburgo en verano", anunció Christian Streich en un video publicado por su club este lunes (18.03.2024) en la plataforma de redes sociales X. Tras doce años en el banquillo del Friburgo y tras casi tres décadas formando parte del club, situado en el suroeste del país, Streich dice adiós.

En su último partido en casa este domingo, que se saldó con una derrota por 2-3 contra el actual líder de la Bundesliga, el Bayern 04 Leverkusen, se pudo ver a un Streich muy comprometido, por lo que se hacía difícil imaginar que ya no tuviera energía para continuar como entrenador un día después. Tras el pitido final, respondió con brusquedad a las preguntas sobre su futuro: "Lo sabrán mañana".

Streich, más que un entrenador

La decisión de Streich es trascendental porque ha marcado la suerte deportiva del SC Friburgo y encarna al club como nadie. No es solo una autoridad deportiva, sino que también ha jugado un papel en cuestiones sociales. El caso más reciente fue a principios de año, con las protestas por toda Alemania contra el racismo y el partido AfD (Alternativa para Alemania). "Quien no se levante ahora no ha entendido nada", dijo Streich.

Esta es otra de las razones por las que el entrenador encajaba bien en el Friburgo. El club lleva mucho tiempo adoptando un enfoque diferente, dentro y fuera del campo, por ejemplo, se centraron en la protección del medio ambiente e instalaron el primer sistema fotovoltaico en el tejado de un estadio alemán.

Deportivamente, el Friburgo es un club que apuesta por la continuidad, que comenzó con el nombramiento del entrenador del primer equipo Volker Finke en 1991. Finke llevó al club a la Bundesliga por primera vez en 1993 y lo mantuvo hasta 2007, a pesar de varios descensos y crisis deportivas. Probablemente ningún otro club de la Bundesliga habría sido tan paciente y comprensivo.

Amor por la cantera

El SC Friburgo favorece la cantera más que otros clubes y siempre consigue incorporar al primer equipo jugadores de su propia casa.

Esto también tiene mucho que ver con Christian Streich y su historia en el club. El técnico de 58 años está muy arraigado en la región. Como jugador, pasó la mayor parte del tiempo en el Freiburger FC, el rival local, pero también estuvo una temporada marcando goles en el SC Friburgo de la 2ª división. Uno de sus compañeros de equipo fue el que más tarde se convertiría en seleccionador nacional, Joachim Löw.

Tras terminar en 1994 su etapa como jugador, Streich pasó a trabajar con los jóvenes, convirtiéndose en todo un referente. Como entrenador, se ocupó de los sub-19 y de muchos jóvenes que soñaban con llegar al equipo profesional y que, de hecho, lo consiguieron.

"Pude crear y organizar la escuela de fútbol con mis compañeros y tuve cientos de jugadores juveniles a los que pude entrenar", dice Streich en el video en el que anuncia su retirada.

Con altibajos

Streich se ha hecho cargo del equipo en sus momentos más delicados, particularmente en 2011, cuando el equipo cayó al fondo de la tabla. Streich, que había sido entrenador de las categorías inferiores del club desde 1995, asumió el cargo del primer equipo. Apenas un año después, estaban en puestos de Europa League, y más tarde en octavos de esa misma competición europea. También alcanzaron la final de la Copa Alemana en 2022, que perdieron ante el RB Leipzig.

Al igual que Finke, Streich permaneció en su puesto cuando las cosas no iban bien. El club descendió de la Bundesliga en 2015, e inmediatamente volvió a ascender con Streich.

"Siempre con la cabeza alta"

"Es un entrenador excepcional y una persona excepcional para la que hay algo más que fútbol", declaró Christian Günter, capitán del SC. "Ha marcado una época, de eso no hay duda". añadió.

"Sé que se tomarán muy buenas decisiones, que las cosas seguirán en este club como en los últimos años y décadas: siempre hacia adelante, y aunque a veces haya sido difícil, con la cabeza alta", concluía Strech en su video.

(aa/ms)