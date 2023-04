Feria de Hannover: las empresas industriales ya trabajan en el metaverso

Decenas de publicaciones han declarado que, en menos de dos años, el metaverso ha muerto. Algunos culpan a la caída del valor de las criptomonedas y las NFT, que se habían posicionado como un componente clave del metaverso. Otros dicen que se debe a que la inteligencia artificial (IA) generativa, la tecnología detrás de chatbots como ChatGPT, se ha robado la atención de la industria tecnológica.

Pero el metaverso ha ganado fuerza en el sector de la producción industrial, así que el "metaverso industrial" es uno de los principales temas de este año en la agenda de la feria industrial de Hannover, la más grande del mundo. No todos los asistentes están de acuerdo o saben en qué consiste. Pero eso no significa que no sean parte de esto.

La producción industrial se traslada al metaverso

El metaverso consiste en combinar el mundo físico con el virtual, afirmó Sebastian Klöß, director de la sección de tecnología de consumo de Bitkom, asociación alemana interprofesional del sector informático y de telecomunicación, en una de las tantas mesas redondas de la feria.

"Y en el metaverso industrial, en concreto, se trata sobre todo de acoplar los datos de las máquinas y los datos en tiempo real de las fábricas con el mundo virtual", explicó. En la feria se exponen multitud de tecnologías en las que se utilizan cascos de realidad virtual, gafas y guantes inteligentes con sensores que permiten ver y trabajar virtualmente o a distancia. También está presente la tecnología de escaneado láser utilizada para crear copias digitales de objetos físicos, conocidas como "gemelos digitales", componentes claves del metaverso industrial.

Las tecnologías de automatización ocupan un lugar destacado en la Feria de Hannover.

Los "gemelos digitales" minimizan costes y riesgos

Con un gemelo digital, las empresas pueden ver, en un mundo virtual, cómo funciona un aparato y pueden detectar problemas para no producir prototipos defectuosos, ni dañar el equipo. Pueden también intensificar artificialmente el flujo de trabajo y analizar cómo sería el proceso de producción a largo plazo.

Con esta tecnología de realidad virtual, los industriales esperan que el trabajo remoto se lleve a otro nivel. Por ejemplo, expertos ubicados de todo el mundo podrían conectarse fácilmente a zonas remotas de plataformas de perforación petrolífera y gasoductos.

Simulaciones como forma para mostrar un prototipo

En el mostrador de Igus, fabricante y distribuidor alemán de productos técnicos, DW se pone un casco de realidad virtual y se equipa con controles inteligentes. En los siguientes cinco minutos, estamos inmersos en la plataforma superior de un pozo petrolero. Con la simulación, se prueba el proceso de instalación, explica el representante de Igus. ¿Encaja la pieza? ¿Puede el trabajador acceder al lugar?

Hace tiempo que existen simulaciones de este tipo, pero muchas imágenes de VR siguen sin ser agradables a la vista. Sin embargo, lo importante y diferente en el metaverso industrial es su aplicación en la fabricación, así que estas simulaciones pretenden ajustarse a la realidad física. Por eso, este año se exponen en Hannover tantos productos de diseño, escaneado y copias digitales a escala, entre otros.

El debate en la industria sobre la terminología "metaverso"

La gente está dividida sobre la asociación de este concepto con el supuestamente fallido metaverso de Mark Zuckerberg. Según un visitante de la feria, no era más que Facebook capitalizando una tendencia que ya llevaba tiempo desarrollándose. Otro dice que puede confundir más que ayudar. Y otros no están realmente preocupados.

"Es simplemente una evolución. Son tecnologías que se están uniendo ahora", declaró a DW Klöß, de Bitkom, tras la mesa redonda. "Y puede que dentro de 10 o 15 años lo llamemos de otra manera. Igual que ya nadie llama a Internet 'la superautopista de la información'".

La IA es la protagonista de la Feria de Hannover

(rml)