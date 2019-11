Felipe VI defiende en Cuba los derechos humanos y la democracia

Felipe VI recordó este miércoles (13.11.2019) ante el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que España llevó a Cuba la concepción de los derechos humanos universales, defendió su respeto y subrayó que es el propio pueblo cubano el que debe decidir sobre su futuro porque "los cambios en un país no pueden ser impuestos".

El monarca resaltó que es necesario la existencia de instituciones que representen a todos los ciudadanos y que éstos puedan expresar por sí mismos sus preferencias y encontrar en ellas "el adecuado respeto a la integridad de sus derechos, incluyendo la capacidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o la de reunión".

El evolución y cambio "son inevitables”

En esa línea, recalcó que una lección segura que se extrae de la historia es que la evolución, la adaptación y el cambio son inevitables.

"Nada queda congelado en el tiempo, y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño de ese futuro que ya está naciendo o, más aún, que ya está aquí", añadió.

El rey Felipe se reunió en La Habana con empresarios españoles.

Fue entonces cuando defendió que el futuro del pueblo cubano deben dilucidarlo los mismos ciudadanos. "Los cambios -precisó- no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas. Pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad de la ciudadanía".

Felipe VI ofreció a Díaz-Canel la experiencia española para el proceso de cambio en el que está inmerso su país, y destacó lo que supuso para España su vigente Constitución de 1978 y que dijo que se fundamentó en el pacto, la negociación, el consenso y la reconciliación.

Por su parte el gobierno cubano, dijo este miércoles a través del diario oficial Granma que "las relaciones entre Cuba y España transcurren favorablemente, en un ambiente de respeto mutuo” y que La Habana "tiene la voluntad de continuar desarrollando el diálogo bilateral porque agradece la posición favorable del estado europeo en apoyo a la resolución de la ONU que demanda el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos”.

jc (efe, Granma)

