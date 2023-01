Familias de El Salvador acuden a la Fiscalía por casos de desaparecidos

Un grupo de personas de El Salvador entregó este martes (24.01.2023) a la Fiscalía General de la República (FGR) un documento con fotografías de 43 casos de gente que ha sido reportada como desaparecida de la que no se sabe, a la fecha, su paradero.

El abogado Henri Fino, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), explicó a periodistas que el álbum también contiene información de los casos y que fue elaborado por el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

"La situación de la desaparición en El Salvador sigue golpeando a las familias salvadoreñas. En esta oportunidad hemos venido a la Fiscalía a entregar el álbum para exigir al fiscal (Rodolfo Delgado) que haga lo que corresponde según la Constitución y la Ley, que es investigar", apuntó el jurista. Añadió que esperan que "la Fiscalía asuma el papel que le corresponde".

Por su parte, Silvia Montalbán, madre de un desaparecido, comentó a la agencia EFE que ni la Policía ni la Fiscalía le han ayudado a resolver el caso de su hijo, quien desapareció en marzo de 2015 cuando tenía 16 años. "Me lo arrebataron de una manera absurda, burda (...) hoy vivo con la ausencia de su presencia. Vivo porque camino, porque respiro, pero realmente allí (cuando desapareció) se me acabó a mí la vida", dijo la mujer.

Montalbán señaló que su hijo cursaba octavo grado de educación básica cuando desapareció. "Pensar que está vivo, yo sé que no. El niño ya no está (...) necesito cerrar ya el ciclo, que me den, aunque sea los huesitos, que me digan aquí está", expresó. "La tierra de El Salvador no tiene que estar llena de personas desaparecidas, de jóvenes, porque la mayoría son jóvenes enterrados, desaparecidos, escondidos en fosas clandestinas", agregó.

De acuerdo con FESPAD, el caso más antiguo presentado en el álbum de fotografías es de agosto de 2007 y el más reciente corresponde al 2022.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron al menos 577 personas desaparecidas a causa de la violencia social en los primeros cinco meses de 2022.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió en 2021 a El Salvador a adoptar medidas "preventivas" ante las desapariciones forzadas, un delito que, según ONG del país centroamericano, ha sufrido un "considerable aumento".

