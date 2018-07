Expertos: pronto será imposible vivir en Japón por culpa del calor

La venta de abanicos, ventiladores portátiles y otros artilugios para capear el calor en distintas ciudades de Japón no cesa. No es para menos: este miércoles 18 de julio, la ciudad de Tajimi padeció nada menos que 40,7 grados Celsius, mientras que en Mino les fue algo mejor: 40,6. La última vez que los termómetros habían superado los 40 grados en el país fue en agosto de 2013, según el diario nipón The Mainichi. El problema no es el calor, sino sus consecuencias: ya van 12 muertos y más de 10.000 personas han debido ser hospitalizadas, reportó The Japan Times.

La oficina meteorológica nipona advirtió a la ciudadanía del riesgo mortal que implica permanecer mucho rato en las calles. Una advertencia que se torna especialmente relevante en un país donde un porcentaje importante de la población es anciana, precisamente el rango etario que más sufre con estas temperaturas. Pero incluso en el otro extremo de la vida se corren riesgos: la prensa local reportó el caso de un niño de seis años que, tras salir del colegio, se desmayó y luego murió por culpa del calor.

En Tokio hay preocupación, porque las cada vez más frecuentes jornadas calurosas podrían poner en serio riesgo la realización de los Juegos Olímpicos de 2020. Esto, porque desde hace años que las temperaturas son cada vez más altas, al punto que se ha pedido a la gente que moje las calles, e incluso en 2007 colapsó el sistema eléctrico por el excesivo uso de aire acondicionado. En 2010 murieron 130 personas por culpa del calor y en 2013 se intentó combatir el problema a través de lluvias artificiales.

Según la revista alemana Der Spiegel, algunos expertos han llegado a plantear la posibilidad de que las grandes ciudades japonesas se tornen inhabitables en unos años más. Las interminables avenidas, el concreto, el asfalto y el acero de las urbes, sumado a la reducción de las áreas verdes, hace que el calor se acumule y fácilmente los 40 grados se puedan convertir en un número mucho mayor.

Lo peor es que las autoridades meteorológicas ya avisaron: esta ola durará hasta fin de mes, por lo menos.

DZC (ER)

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Calor sofocante Las olas de calor se hicieron habituales en 2017 en todo el mundo, provocando sequías, incendios forestales y muertes. Australia comenzó el año con temperaturas de cerca de 50 grados Celsius y el sur de Europa vio llegar los termómetros, con la ola "Lucifer", más allá de los 40 grados en julio y agosto. En India, en tanto, se vivieron jornadas dramáticas. Así que a prepararse para el verano...

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Maravilla en extinción A comienzos de 2017, los científicos descubrieron que el blanqueamiento de los corales de la Gran Barrera en Australia era peor de lo que se pensaba. En algunos puntos, más del 70% del coral ha muerto. Los expertos advierten que a 2050, el 90 por ciento de los corales habrá desaparecido. El aumento de la temperatura del mar y la acidificación de los océanos son los principales responsables.

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Combinación letal Los conflictos armados están empujando a millones de personas a dejar sus hogares o vivir en situaciones precarias, un escenario que el cambio climático empeora. La falta de recursos incrementa el riesgo de conflicto y hace que la vida sea aún más dura para los refugiados. Por ejemplo para las familias sursudanesas, que deben huir hacia Uganda o Kenia, donde la sequía ya se ha enseñoreado.

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Mundo en llamas Desde Nueva Zelanda a España, desde California hasta Groenlandia y Chile: el mundo ha sido testigo de una seguidilla de incendios forestales. El calentamiento global ha sido sindicado como el responsable del aumento de los incendios. Amplias zonas de la península ibérica se vieron envueltas por las llamas, mientras los bomberos en California no han tenido descanso en seis meses.

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Récord de tormentas Los huracanes María e Irma, que azotaron el Caribe en agosto y septiembre, fueron solo dos de los fenómenos más destructivos del año. La lista de tormentas también incluye a Ofelia en Irlanda, Harvey y Nate en América Central y Estados Unidos, y Xavier y Sebastian en Alemania. El calentamiento de la superficie del océano ha aumentado la evaporación, y esa agua fortalece las tormentas y huracanes.

2017: Los devastadores efectos del cambio climático La Antártida se derrite En julio, un gigantesco iceberg se desprendió de la barrera de hielo Larsen, una de las mayores de la Antártica, reduciendo su área en más de un 12 por ciento. Si bien esto forma parte de los procesos naturales en la existencia de los icebergs, los especialistas han vinculado el retroceso de las plataformas antárticas con el calentamiento global.

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Dificultades para respirar El deterioro de la calidad del aire causa miles de muertes en el mundo. La capital de India, Nueva Delhi, es una de las ciudades más contaminadas. En noviembre, amplias zonas del norte indio y de Pakistán fueron invadidas por una capa de esmog que transportaba material particulado peligroso. Las escuelas tuvieron que cerrar y los hospitales se llenaron de pacientes con problemas respiratorios.

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Océanos en riesgo Los elevados niveles de dióxido de carbono en la atmósfera representan una amenaza para los océanos, ya en peligro debido a la contaminación con plástico, sobrepesca y calentamiento de las aguas. La acidificación de los océanos podría convertir al mar, que cubre dos tercios de la superficie del planeta, un lugar hostil para la vida marina. Y sin animales marinos todo el ecosistema está en riesgo.

2017: Los devastadores efectos del cambio climático Inundaciones y deslizamientos de tierra Las tormentas a menudo provocan subidas repentinas en los niveles de las aguas y deslizamientos de tierra. A fines de diciembre, más de 230 personas murieron en la isla filipina de Mindanao tras el paso de una tormenta. Inundaciones similares se vieron en 2017 en Vietnam, Perú y Sierra Leona. En Grecia y Alemania también se vivieron los efectos de las lluvias torrenciales. Autor: Irene Banos Ruiz



