Expertos chinos: “Sin mascarillas no contendremos el virus”

Durante una visita guiada al Hospital de Leishenshan, famoso por haber sido construido en diez días, el encargado de ese centro y director también del Hospital de Zhongham, Wang Zinghuan, dijo este sábado (11.04.2020) que el uso de mascarillas es indispensable para detener el brote de coronavirus. Asimismo, criticó las cuarentenas voluntarias, porque a su juicio no sirven.

"No usar las mascarillas es una estupidez”, dijo el experto. El uso de las mascarillas entre la población constituye "una medida científica de protección", y sirve también para evitar que los trabajadores médicos se contagien, agregó. "Si no se usan, no se podrá controlar la epidemia", afirmó el especialista, que trabaja en Wuhan. Wang, además, no descartó la posibilidad de que se produzca una segunda ola de contagios.

Para evitar la expansión de la enfermedad, el médico explicó que las cuarentenas deben ser estrictas, como la que se puso en marcha en Wuhan durante semanas, y aseguró que "las voluntarias en domicilios particulares no funcionan". Asimismo, dijo que "hacen falta muchas pruebas para detectar a los enfermos y a los asintomáticos, o a quienes haya que aislar fuera del domicilio particular para que no contagien a otros".

Cuarentena tras el alta

"A la fecha, desde la perspectiva de este hospital, nuestra comprensión del virus es muy insuficiente”, dijo Wang. Por ejemplo, no se sabe cuán contagiosos son los asintomáticos. En tanto, el subdirector del Hospital de Zhongnan, Zhao Yan, dijo que se han visto diferencias en el comportamiento del virus en China en comparación con los síntomas recogidos en Europa y Estados Unidos.

"La pérdida del gusto y el olfato, por ejemplo. Nosotros acá vimos muy pocos de esos casos. Esto nos hace pensar que el virus está mutando. Necesitamos cooperación", dijo Zhao, quien añadió que lo más importante ahora es "impedir los rebrotes". En Wuhan, cuna de la pandemia, hay 44 casos sospechosos de haberse contagiado del virus, según los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional de Sanidad de China este sábado, mientras que dos pacientes perdieron la vida en las últimas 24 horas.

Los expertos también recomendaron que los pacientes recuperados de COVID-19 deberían pasar dos semanas de cuarentena tras ser dados de alta, como medida de precaución, luego de que se detectaran casos en que el virus seguía presente en el organismo hasta 20 días después de presentados los primeros síntomas.

DZC (EFE, Reuters)

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? ¿Acariciar o no acariciar? Investigadores del Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin, en China, descubrieron que el nuevo coronavirus, que causa la enfermedad conocida como COVID-19, puede ser transmitido entre gatos. Los gatos domésticos pueden contagiarlo a otros gatos, pero eso ocurre raramente. El paper, que no fue revisado por pares, fue publicado en "bioRxiv" el 31 de marzo de 2020.

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? No hay que preocuparse Pero los amantes de los gatitos no deberían entrar en pánico. Los felinos forman rápidamente anticuerpos contra estos virus, por lo que no son contagiosos durante mucho tiempo. Las personas con enfermedades preexistentes y los adultos mayores deberían restringir los movimientos de sus gatos, al menos temporalmente. La gente saludable debería lavar sus manos tras acariciar a sus mascotas.

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? Los perros están a salvo A diferencia de los gatos, el virus no puede replicarse tan fácilmente en los perros, según los investigadores. O sea que no habría problemas si usted quiere salir a pasear con su can por la ciudad, siempre y cuando no haya cuarentena para los humanos.

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? ¿Quién contagia a quién? Este cerdo domesticado que recorre tranquilamente las calles de Roma no necesita preocuparse por este simpático perrito. Y, por el otro lado, el can no debe temer a su enorme oponente. Los cerdos no son considerados un reservorio natural para el coronavirus, según los hallazgos realizados por los veterinarios de Harbin.

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? Cuarentena para los hurones En cambio, el escenario es distinto para los mustélidos. El investigador Hualan Chen también trabajó con hurones, y encontró que el SARS-Cov-2 es capaz de reproducirse en ellos. La transmisión entre los animales ocurre a través de gotitas de saliva. Los expertos encontraron el virus tras hisopar las gargantas y narices de hurones y gatos, pero no hallaron infecciones pulmonares en ellos.

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? ¿Son un peligro los pollos? Los expertos han dado su aprobación al trabajo con aves de corral, como el que desarrolla este comerciante en Wuhan, China, donde los científicos creen que comenzó la epidemia del nuevo coronavirus el año 2019. Los humanos no deberían preocuparse de las aves: los pollos, al igual que los patos, son prácticamente inmunes al SARS-CoV-2.

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? Los humanos son una amenaza Las personas pueden ser infectadas por animales, pero lo mismo puede suceder al revés. La tigresa malaya de cuatro años Nadia dio positivo por COVID-19 en el zoológico del Bronx, en Nueva York. "Es la primera vez, que sepamos hasta ahora, que un animal (salvaje) es contagiado por el COVID-19 por una persona", dijo Paul Calle, jefe veterinario del zoológico.

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? ¿Acaso los murciélagos no tienen la culpa? Los expertos consideran que, muy probablement,e el murciélago es el principal vector del nuevo coronavirus, aunque los veterinarios no descartan que haya otras especies que servirían como intermediarios entre su huésped y los seres humanos. ¿Fueron quizás los hurones o los gatos?

¿Puede mi gato contagiarme el coronavirus? ¿La tiene este pequeño sospechoso? Los pangolines también están bajo sospecha. Investigadores de Hong Kong, China y Australia han detectado la presencia en los pangolines malasios de un virus que muestra sorprendentes similitudes con el SARS-CoV-2. Autor: Fabian Schmidt



