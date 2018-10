Exministro del “brexit” pide rechazar plan de May

El exministro del "brexit" David Davis (foto principal) llamó este domingo (14.10.2018) al gabinete de la primera ministra británica, Theresa May, a rechazar su plan "Chequers", como se conoce la propuesta de Reino Unido para regular la salida del país de la Unión Europea (UE).

"La estrategia del Gobierno tiene tres defectos fundamentales y todos van apareciendo al acercarnos al fin del juego", escribió en el The Sunday Times Davis, que encabezó las negociaciones por parte de Londres hasta que dimitió en julio en abierta oposición al plan de May.

Sus palabras llegan en medio de informaciones que apuntan a un pronto acuerdo, que podría sellarse en una importante cumbre con Bruselas el miércoles, que mantendría a Reino Unido en una "temporal" pero potencialmente indefinida permanencia en la unión aduanera con la UE.

May tomó "una decisión insensata en diciembre al aceptar el lenguaje de la UE sobre cómo gestionar la cuestión de la frontera norirlandesa", dijo sobre uno de los puntos clave de las negociaciones. Esa frontera se convertirá en frontera exterior del bloque porque Irlanda del Norte forma parte de Reino Unido y la república de Irlanda de la UE.

"Es el momento de que los miembros del gabinete ejerzan su autoridad colectiva" y se opongan al plan, dijo. "Debemos reiniciar nuestra estrategia de negociación de inmediato y lograr un 'brexit' que cumpla las demandas del referéndum y los intereses del pueblo británico".

El artículo de David fue saludado en las redes sociales por políticos conservadores como los diputados Steve Baker -que destacó su apoyo al argumento de que el país no debe temer elecciones adelantadas si cae May- o Nadine Dorries. "Sacar a May y que él (Davis) se convierta en líder interino sería la única vía de lograr el brexit y un FTA", señaló ésta última en relación a un acuerdo de libre comercio entre su país y la UE. (dpa)