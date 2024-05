Europol y Ameripol: redes para combatir las redes criminales

En la celebración en Bruselas de los 25 años de Europol se enfatizó en la necesidad de crear redes para combatir las redes del crimen organizado. A este respecto, "que el año pasado hayamos podido capturar 900 toneladas de cocaína provenientes de Ecuador y Colombia es una muestra de que nuestra colaboración está dando resultado”, explicó a DW la comisaria europea de Asuntos Interiores y Justicia, Ylva Johansson.

"Cuando asumí el cargo hace cinco años, con el único país de América Latina con el que teníamos un acuerdo para combatir el crimen organizado era Colombia. Ahora tenemos acuerdos con Ecuador, Perú, Bolivia, México y Brasil”, detalló.

Por otro lado, "hemos podido enviar ya dos misiones técnicas de verificación a los puertos de Guayaquil. Estamos esperando sus informes. Esto nos va a ayudar a detectar la corrupción en los puertos y llegar a los criminales de cuello blanco”, agregó Johansson, la primera comisaria europea de Interiores en haber visitado América Latina. Según un informe de Europol, a nivel mundial se han detectado 831 redes que operan en un 97% en la economía ilegal, un tercio de ellas con una década en funcionamiento.

Redes de puertos

"Lo que se vivió en Ecuador antes de las elecciones da miedo, sí. Y mi punto es que lo mismo está sucediendo aquí en Europa”, subrayó la comisaria Johansson, haciendo hincapié en uno de sus ases: la Alianza de Puertos. Esta plataforma de integración de los sistemas de información aduaneros comenzó en enero de 2024 con 14 puertos y hoy ya cuenta con 31 integrantes.

"La Alianza de Puertos es una buena idea a nivel europeo y espero que en Latinoamérica sea también una buena línea de acción”, dice a DW Manuel Navarrete, director del Centro Español de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Cabe recordar que esta alianza intercambia información con la asistencia de Europol. Una cosa semejante al otro lado del mar requeriría que Ameripol -la comunidad de cuerpos policiales de América Latina y el Caribe que estrenó en 2023 su personalidad jurídica propia- avance en el tratado para su pleno funcionamiento, a imagen y semejanza de Europol.

Policías en red

"Es un logro que Europol sea un modelo para otras plataformas similares. Si Ameripol sigue un proceso semejante, se dará la dinámica que nos gustaría para la colaboración entre las dos instituciones. Se trata del intercambio de información y el amplio consenso en cómo combatir el terrorismo y el crimen organizado”, opina Navarrete, general de Guardia Civil.

Navarrete ve a España, "por su situación geográfica, en la línea inicial del tráfico de drogas que viene del ámbito de producción de América Latina. Pero el fenómeno lo están sufriendo en este momento también Bélgica, Holanda y Alemania. Estamos trabajando con países latinoamericanos hermanos como Ecuador, Colombia y Brasil para que las barreras contra el crimen organizado estén preparadas a ambos lados del Atlántico”. Que en Ecuador, hasta no hace mucho tiempo un país "tranquilo”, se haya desatado la violencia del crimen organizado, Navarrete lo explica así: "El crimen organizado va a explotar las vulnerabilidades de las instituciones, en Latinoamérica y en cualquier otro lado. Donde no hay consenso político claro, las redes criminales se adaptan rápidamente, pues no tienen ninguna regla más que la del beneficio y el poder”. Según su opinión, la medicina contra el crimen organizado se encuentra en instituciones fuertes, su credibilidad, su respeto a los derechos fundamentales. ¿Enfocarse en la criminalidad de cuello blanco? "Eso hay que verlo país por país”, responde Navarrete a DW.

En busca de los grandes criminales

"Uno de los grandes avances es que tenemos ya en la mira a la criminalidad de cuello blanco”, dice a DW, por su parte, Lorenzo Bucossi, experto en crimen organizado de la Policía Italiana. Como coordinador para América del Norte y Central de la embajada italiana en Washington, Bucossi ve con buenos ojos los avances en cooperación entre Europol y Ameripol. "Nuestras investigaciones financieras se amplían cada vez más y mientras más avanzamos en la huella empresarial, más cuellos blancos detectamos en el juego”, subraya, echando en falta una agencia internacional especializada.

Como fuere, y aunque los especialistas coinciden en que estamos al comienzo del camino de una cooperación entre las dos regiones, "para nosotros es muy importante contar con Ameripol”, explicó a DW Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol. En la rueda de prensa del día del comienzo de los festejos del cuarto de siglo de la agencia europea, De Bolle resaltó lo importante de contar con personal especializado de Colombia trabajando junto con especialistas franceses, por poner un ejemplo. ”Eso hace una gran diferencia”, apuntó De Bolle. Si bien ambas agencias aún no formalizan su relación, "más que operacionalmente, nos es muy importante contar con un socio en la región para identificar los peligros”, concluyó.

