Europa celebra la diversidad de las lenguas y las culturas

Imagínate estar parado en una estación de ómnibus o de tren, y que una persona te haga una pregunta en otro idioma, con una mirada de ansiedad en su rostro. No parece estar pidiendo dinero, sino buscando algo. ¿Un puerto tal vez? ¿Formas de viajar? La mayoría de los presentes estarían dispuestos a ayudarla. Pero ¿qué pasa si no podemos entender su idioma?

En el pasado, la gente que no podía comunicarse en otro idioma tenía que usar sus gestos, y eso, mágicamente, parecía funcionar a menudo. Pero ahora tenemos aplicaciones de idiomas en nuestros teléfonos móviles que pueden traducir una conversación de un idioma a otro en cuestión de segundos. Eso también es mágico. Sin embargo, la interacción humana puede perderse fácilmente por eso. ¿Es suficiente una traducción así en un contexto más amplio? ¿Alcanza para promover el entendimiento entre las diferentes culturas?

Aprender idiomas a todas las edades

La finalidad de celebrar el 26 de septiembre el Día Europeo de las Lenguas es alentar a los cerca de 700 millones de europeos representados en los 46 estados miembros del Consejo de Europa a "descubrir más idiomas a cualquier edad", según el sitio web del Día Europeo de las Lenguas. Así lo declara el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, en conjunto con la Comisión Europea.

El Consejo de Europa es una organización internacional establecida después de la II Guerra Mundial para promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Europa.

El Día Europeo de las Lenguas, que se celebra desde 2001, se originó en la convicción del Consejo de Europa de que "la diversidad lingüística es una herramienta para lograr un mayor entendimiento intercultural y un elemento clave en el rico patrimonio cultural de nuestro continente”.

"Todo el mundo merece la oportunidad de beneficiarse de las ventajas culturales y económicas que pueden aportar las habilidades lingüísticas. Aprender idiomas también ayuda a desarrollar la tolerancia y la comprensión entre personas de diferentes orígenes lingüísticos y culturales", dijeron el secretario general del Consejo de Europa y el Comisario europeo de Educación y Cultura en una declaración conjunta con motivo del lanzamiento del entonces Año Europeo de las Lenguas.

El aprendizaje del idioma en el país de destino es clave para la integración de niños y jóvenes. Imagen: Armin Weigel/dpa/picture alliance

¿La era de las lenguas globales?

En el Día Europeo de las Lenguas, les presentamos algunos datos interesantes:

1. Hay entre 6.000 y 7.000 idiomas en el mundo, hablados por más de siete mil millones de personas que viven en más de 190 países independientes.

2. Hay cerca de 225 lenguas vernáculas en Europa, aproximadamente el 3% del total mundial.

3. La mayoría de las lenguas en el mundo se hablan en Asia y África.

4. Al menos la mitad de la población mundial es bilingüe o plurilingüe, es decir, que hablan dos o más idiomas.

5. En su vida cotidiana, los europeos se encuentran cada vez con más idiomas extranjeros. "Es necesario generar un mayor interés en los idiomas entre los ciudadanos europeos”.

Es interesante que el sitio web llame la atención sobre que "el bilingüismo trae consigo muchos beneficios: facilita el aprendizaje de idiomas adicionales, mejora el proceso de pensamiento y fomenta el contacto con otras personas y sus culturas."

En Estados Unidos, en septiembre de 2023 la Universidad de Virginia Occidental anunció el cierre de su departamento de idiomas. Una clara señal de que se repite en otras universidades estadounidenses y entre las instituciones europeas que están recortando sus programas culturales y de idiomas extranjeros.

"En un mundo cada vez más globalizado, los estadounidenses deberían agregar, no recortar, oportunidades para que sus hijos aprendan otra lengua", dijo Benedicte de Montlaur, consejera cultural de la Embajada de Francia en Estados Unidos, en un artículo de opinión en The New York Times en 2019.

El alemán, en el puesto 12º

De acuerdo con el portal de la academia de idiomas Berlitz, en septiembre de 2023 cerca de 135 millones de personas en el mundo hablan alemán como idioma nativo o como un segundo idioma, y el alemán se posiciona como la 12ª lengua más hablada en el mundo, luego del inglés, el mandarín, el hindi, el español, el francés y el árabe, entre otros.

Se estima que los 20 idiomas más comunes son hablados por cerca del 50% de la población mundial.

Entretanto, la mayoría de todas las demás lenguas son habladas solo por un pequeño grupo de personas, por lo cual corren peligro de desaparecer. En Alemania, dialectos como el frisio del norte y el frisio de Saterland, así como el alto y el bajo sorbio, están amenazados. Forman parte de los idiomas reconocidos como minoritarios en el país, y están bajo protección de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales. La lista también incluye el romanés, hablado por la minoría romaní en toda Alemania, y el danés, en Schleswig-Holstein.

También hay muchas otras lenguas habladas por comunidades de inmigrantes en todo el país.

