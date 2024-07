Euro 2024: la UEFA avanza en materia de derechos humanos

Al comienzo de la Eurocopa 2024, la UEFA adoptó una declaración de derechos humanos y creó un mecanismo de respuesta rápida, que no ha estado exento de problemas.

Es probable que el impacto más importante y sostenible de la Eurocopa 2024 se produzca lejos del campo de fútbol: la decisión de la UEFA de adoptar una declaración de derechos humanos, justo antes del inicio del torneo, podría resultar mucho más significativo, tanto para los jugadores como para los aficionados y los trabajadores.

Se ha creado un formulario en línea para reportar cualquier problema y, lo que es más importante, proporcionar una respuesta y resolución inmediata por parte de un bufete de abogados, contratado por la UEFA para atender las quejas o denuncias.

En el pasado, los aficionados, periodistas y trabajadores se enfrentaban a una dura batalla para ser escuchados, ya que no había información clara sobre cuál era la institución correcta para tratar un problema específico.

Como resultado, los aficionados afectados por problemas durante eventos de la UEFA, como la final de la Eurocopa de 2021 en Wembley y la final de la Liga de Campeones de 2022 en París, tuvieron dificultades para saber cómo y dónde presentar sus denuncias sobre el trato o abuso que sufrieron.

Andrea Florence, directora de Sport & Rights Alliance, destacó la importancia de que la UEFA incluya a sus clubes, ligas, asociaciones nacionales, sindicatos de jugadores e instituciones europeas para crear un mecanismo de reclamo eficaz.

"Nos permitió aportar nuestra experiencia para intentar ayudar a los usuarios del sistema a saber cómo acceder a él y obtener una solución", dijo Florence a DW.

"Mecanismo de respuesta rápida"

Para Ronan Evian, director ejecutivo de la asociación de hinchas Football Supporters Europe, la inclusión de los aficionados en el período de consulta significó más tranquilidad que nunca antes del torneo.

En los 10 estadios donde se han celebrado y celebrarán los partidos durante la Eurocopa 2024 y en las zonas donde están los hinchas de las ciudades anfitrionas, se ha indicado a las personas, a través de carteles con códigos QR, cómo presentar sus quejas.

Además, se ha creado un "espacio seguro" en cada estadio, al que pueden acudir inmediatamente las personas que se sientan amenazadas o discriminadas.

"Los derechos humanos son universales y, como aficionados, debemos luchar por los derechos humanos universales", explicó Evian a DW. "Para nosotros, los aficionados, se trata de un trato justo y lo que la UEFA ha implementado recientemente es un mecanismo de respuesta y de reclamación rápida", añadió.

"Es muy importante porque todos deben sentirse seguros en el estadio, independientemente de su origen, género, orientación sexual o capacidad. Esta es una forma de garantizar que todos puedan sentirse lo más seguros posible en cualquier multitud", afirmó.

Bufete de abogados independiente

Para garantizar la independencia del proceso, la UEFA contrató al bufete de abogados alemán Rettenmaier, para procesar cualquier queja que llegue en línea. La inclusión del bufete de abogados ha ayudado a garantizar la capacidad de presentar denuncias de forma anónima.

"Lo que es igualmente importante es que como las quejas las gestiona un bufete de abogados y no la UEFA, sabes que recibirás una respuesta", añadió Evian. "Sabemos que varias personas, ya sean hinchas, trabajadores o periodistas, han presentado denuncias a través del mecanismo de quejas", confirmó.

La implementación tardía es un problema

Sin embargo, el proceso de implementación no ha estado exento de problemas o fallas, en particular, la demora en la puesta en marcha del mecanismo de denuncia. Y aunque los carteles en los estadios han indicado a la gente cómo pueden reportar problemas, la UEFA no incluyó un enlace en su página web de inicio.

"Sin duda, hubo hechos que ocurrieron antes de que comenzara el torneo", reconoció Andrea Florence, la directora de Sport & Rights Alliance. "Por ejemplo, los derechos de los trabajadores o las personas que podrían haber sido expulsadas por la fuerza de las ciudades debido al evento", explicó. "La gente necesita saber que todo eso se puede denunciar, incluso las cosas que sucedieron antes de que se estableciera el mecanismo", sugirió.

Para Evian, el director ejecutivo de Football Supporters Europe, "la mayor debilidad del torneo" fue lo tarde que se implementaron muchas cosas. "La declaración de derechos humanos podría haberse adoptado mucho antes y eso habría tenido un impacto más amplio en los preparativos", criticó.

Sin embargo, zanjó, "la UEFA buscó una política de derechos humanos ambiciosa que no era en absoluto el caso de torneos anteriores. En definitiva, es un progreso y también es una lección aprendida para futuros torneos".

(rmr/rml)