Estudio de Oxford: "Los videojuegos pueden ser buenos para la salud mental"

El tiempo dedicado a jugar videojuegos puede ser bueno para la salud mental, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford.

El hallazgo se produce en un momento en que las ventas de videojuegos se han disparado este año, ya que más personas están atrapadas en casa debido a la pandemia y muchos países han vuelto a imponer límites a la vida pública.

El documento publicado el lunes se basa en las respuestas de la encuesta de personas que jugaron dos juegos, Plants vs Zombies: Battle for Neighborville y Animal Crossing: New Horizons.

En un primer momento, el estudio utilizó datos proporcionados por los creadores de juegos, Electronic Arts y Nintendo of America, sobre cuánto tiempo pasaban jugando los encuestados, a diferencia de investigaciones anteriores que se basaban en estimaciones imprecisas de los jugadores.

Los investigadores del Instituto de Internet de Oxford dijeron que encontraron que la cantidad real de tiempo dedicado a jugar era un factor positivo pequeño pero significativo en el bienestar de las personas.

El documento, que no ha sido revisado por pares, dijo que el nivel de disfrute que los jugadores obtienen de un juego podría ser un factor más importante para su bienestar que el mero tiempo de juego.

Sensación de disfrute y bienestar

Los resultados podrían poner en duda las suposiciones de larga data de que los juegos causan agresión o adicción, aunque los autores reconocen que son solo una instantánea.

"Nuestros hallazgos muestran que los videojuegos no son necesariamente malos para la salud; hay otros factores psicológicos que tienen un efecto significativo en el bienestar de una persona'', dijo Andrew Przybylski, director de investigación del instituto. "De hecho, el juego puede ser una actividad que se relacione positivamente con la salud mental de las personas, y la regulación de los videojuegos podría privar a los jugadores de esos beneficios".

"Se encuestó a unos 2.756 jugadores de Animal Crossing: New Horizons en EE. UU., Reino Unido y Canadá, junto con 518 jugadores de Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Se les pidió que completaran una encuesta sobre sus experiencias que se comparó con el tiempo de juego registrado por las compañías de juegos.

La falta de transparencia por parte de los creadores de juegos ha sido durante mucho tiempo un problema para los científicos que esperan comprender mejor los comportamientos de los jugadores y los autores dijeron que la investigación anterior utilizada para proponer consejos para padres y legisladores se realizó sin una base de evidencia sólida.

