Estos países de África aman aprender alemán

"Empecé a estudiar alemán porque me pusieron en un curso”, cuenta Charlotte, de 14 años. "Pero ya en clases me di cuenta de que el idioma me gusta. De verdad amo el alemán. Mi palabra favorita es wunderbar (maravilloso, estupendo)”, confiesa. La escolar de Costa de Marfil tiene dificultades aún con los textos, pero eso no frena su entusiasmo. Aziz, un muchacho de 13 años, también piensa que es un idioma interesante y le gusta Alemania "porque juegan fútbol”.

Más de 15 millones de personas aprenden alemán en todo el mundo. De ellos, cerca de 1,6 millones viven en África. Eso dice el estudio "Alemán como idioma extranjero 2020”, encargado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. En la recopilación de los datos estuvieron implicados el Instituto Goethe, la Oficina Central de Escuelas en el Extranjero (ZfA), el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y Deutsche Welle. El resultado: el alemán es cada vez más popular como idioma extranjero.

El sueño de viajar a Alemania

Si bien en varios países de África el interés por aprender alemán no ha cambiado en los últimos años, en Costa de Marfil el incremento ha sido notorio. Casi 430.000 escolares marfileños perfeccionan su alemán en clases, más del doble que en 2015. La ciudad de Bongouanou, en el centro del país, tiene el mayor número de alumnos. Allí, más de 2.400 estudiantes de secundaria están inscritos para aprender la lengua de Goethe.

Franck Adam Kacou, profesor de alemán, explica el entusiasmo por esta lengua. "Se debe a que los maestros de alemán hacemos clases muy dinámicas. En cada escuela tenemos planes de trabajo que son muy eficientes”. Y a fines de año esperan organizar una gran ceremonia de cierre de clases, una jornada que tiene nombre propio: el Día Alemán.

También en las universidades del país, el número de alumnos se ha duplicado en los últimos años, llegando ahora a 2.145 personas. En la capital, Abiyán, Sigurd Jennerjahn, que trabaja en la Universidad Félix Houphouët Boigny, toma clases desde 2014. Para el académico, hay varias razones que explican el creciente interés por el alemán: el deseo de perfeccionar estudios en universidades bien calificadas y la pasión por el fútbol son algunas. Pero hay más. "Hay interés en Alemania porque tiene una buena imagen en Costa de Marfil. Está muy difundido el estereotipo de país disciplinado, puntual y económicamente fuerte. Pero también detrás de esto está el interés por emigrar o visitar Europa”, explica a DW.

Quienes deseen vivir en Alemania necesitarán un conocimiento, aunque sea básico, del idioma.

Interés en las escuelas de Kenia

Alemania se está volviendo cada vez más atractiva también en Kenia. Según el estudio, ocupa el puesto 11 entre los lugares más deseados por los jóvenes para seguir los estudios superiores. Jenny Stark, profesora del DAAD en la Universidad Kenyatta de Nairobi, ve buenas razones para aprender alemán. "Hay una buena imagen de Alemania en Kenia. El país es interesante para muchos como lugar para realizar investigaciones, pero también para encontrar trabajo”, explica.

También en este país el total de estudiantes del idioma se ha duplicado desde 2015. Más de 13.000 personas acuden a clases para aprender alemán. "En Kenia hay seis universidades que ofrecen alemán como asignatura”, dice Stark. En la Universidad Kenyatta se nota el interés. "Cada semestre tenemos entre 10 y 15 estudiantes más que en el anterior. Actualmente hay 100 estudiantes en la licenciatura. No está nada mal”, agrega la profesora.

El alemán como un plus

Stark recalca que la oferta de clases de alemán está creciendo también en las escuelas secundarias y desde 2020 también en las primarias públicas. Incluso algunas escuelas ofrecen becas para estudiar en Alemania. "Es muy atractivo para un estudiante hacer carrera en Alemania, pero también aprovechar las oportunidades laborales en Kenia”, dice la experta. Eso, porque este país de África Oriental es uno de los principales socios comerciales de Alemania en la región, y además muchos turistas alemanes llegan de visita. Eso genera opciones de trabajo locales. La economía está creciendo y la demanda de universitarios en el mercado laboral también.

Alemania es también un buen socio comercial de Sudáfrica, confirma Anja Hallacker, académica del DAAD en Johannesburgo. Allí también aumenta el número de estudiantes de alemán. "Es cierto, el objetivo no es estudiar alemán. Muchas veces es más fácil acceder a cursos de inglés”, explica Hallacker. "Pero quien desee estudiar y trabajar en Alemania, necesitará saber alemán. Puede que en Sudáfrica este idioma no sea una necesidad, pero sin duda es un plus. Además de un excelente conocimiento especializado en algún área determinada, el alemán facilita el acceso a Alemania y a su cultura”.

(dzc/rrr)

En estos países está de moda aprender alemán Polonia Polonia es el país donde más gente está aprendiendo alemán como idioma extranjero: casi 2 millones de personas. Una razón que explica esto es la cercanía geográfica con Alemania. Otra es las relaciones económicas entre los dos países. Sin embargo, cada vez son menos los polacos que estudian alemán desde que el inglés fue introducido como primer idioma extranjero en casi todo el país.

En estos países está de moda aprender alemán Francia En Francia, el alemán tiene la mala fama de ser un idioma difícil y elitista, pero igual el 19% de los estudiantes galos está aprendiéndolo. Esto equivale a 1,19 millones de personas. Entre ellos, el 97% lo estudia en la escuela. Y el Tratado de Aquisgrán sobre Cooperación e Integración firmado en 2019 entre ambos países busca que ese número de estudiantes crezca más y más.

En estos países está de moda aprender alemán Egipto El número de estudiantes de alemán en Egipto ha aumentado un 60% desde el último estudio, que data de 2015. Esto significa que hoy 405.262 personas intentan aprender el idioma. El gobierno egipcio tiene planes de ofrecer alemán como segundo idioma extranjero en todas las escuelas a partir del séptimo grado. También cada vez más universidades ofrecen alemán: hoy son 36 y en 2015 eran 12.

En estos países está de moda aprender alemán México Casi uno de cada dos mexicanos (46%) que estudia alemán lo hace en la universidad. México es un país prioritario para la Ley de Inmigración de Trabajadores Calificados del gobierno alemán, un hecho que seguramente aumentará más el interés de los adultos por aprender el idioma. Exactamente 85.896 personas están inscritas en clases de alemán.

En estos países está de moda aprender alemán Kenia Desde el último estudio, la cantidad de personas que estudia alemán en Kenia se ha más que duplicado. En 2015 eran poco más de 6.000 y ahora llegan a los 13.045, un alza del 117%. La mayoría se enfrenta al alemán en la escuela, donde los estudiantes pasaron de 2.536 a 10.000. Muchos de ellos aspiran a trabajar o estudiar en Alemania.

En estos países está de moda aprender alemán India Cerca de 211.000 personas aprenden alemán en India, un incremento notorio de 57.000 estudiantes si se miran las cifras de 2015. Si bien el alemán es el segundo idioma más requerido en las escuelas después del francés, en las universidades el interés no deja de aumentar. Allí, el número pasó de 2.300 en 2015 a 30.000. Alemania es considerada un destino atractivo para estudiar e investigar.

En estos países está de moda aprender alemán Rusia Tras un constante descenso en los últimos años, el número de estudiantes de alemán volvió a subir en Rusia. En 2015 había 1,55 millones de alumnos en clases de alemán, mientras que ahora la cifra llegó a 1,8 millones. O sea, 250.000 más. Esto podría deberse a una reforma que hace obligatoria una segunda lengua extranjera. El alemán es un requisito para ingresar al 40% de las escuelas. Autor: Greta Hamman



