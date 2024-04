Esto se sabe del bombardeo del consulado iraní en Siria

¿Qué pasó exactamente en Damasco?

El lunes (01.04.2024), se registró una explosión en un edificio en la calle Fayez Mansour, en el oeste de Damasco. El edificio consular de la Embajada iraní en la capital siria fue destruido completamente, y 13 personas murieron en el bombardeo.

Entre las víctimas mortales, se encuentran dos altos mandos de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica: Mohammed-Resa Sahedi, comandante de las brigadas Al-Quds, así como su comandante interino, Mohammed Hadi Hadschi Rahimi. Se cree que sobre todo Sahedi mantenía estrechas relaciones con el jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

En el edificio se encuentran las habitaciones residenciales del Embajador iraní Hossein Akbari. Pero, como en el momento del atentado, éste se encontraba en el edificio principal adjunto, sobrevivió a la explosión.

Según Akbari, seis misiles, lanzados de aviones caza F-35, impactaron en el consulado. El ministro de Defensa de Siria asegura que Israel llevó a cabo el ataque desde los Altos del Golán.

¿Quiénes son las brigadas Al-Quds?

El bombardeo es un fuerte golpe para Irán. Las brigadas Al-Quds son las unidades de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializadas en operaciones en el exterior. Oficialmente están compuestas de cerca de 5.000 combatientes y están bajo el mando directo del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Al-Quds es el nombre árabe de Jerusalén, y la conquista de esta ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes es una de las metas a largo plazo de las brigadas.

Éstas cooperan con otras organizaciones antiisraelíes e islamistas, como la Hamás palestina o la Hezbolá libanesa. En Estados Unidos, las brigadas son calificadas como organización terrorista, en la Unión Europea aún no figuran en la lista de las organizaciones terroristas.

Desfile de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el aniversario de la revolución islámica, en Teherán. Imagen: Vahid Salemi/dpa/picture alliance

¿Cómo reaccionan Siria e Irán?

Tanto el ayatolá Jamenei como el presidente iraní, Ebrahim Raisi, responsabilizan a Israel del atentado y prometen venganza por el "cobarde crimen". También Hezbolá, en Siria, aseguró que habrá respuesta a los bombardeos.

Asimismo, varios países árabes, así como Rusia y China condenaron el ataque y enfatizaron que no se debe vulnerar la seguridad de las instituciones diplomáticas. Además, a solicitud de Rusia, el próximo martes se llevará a cabo una sesión pública sobre el bombardeo en el Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Por qué aumentan los ataques de Israel en Siria?

Por lo general, el Ejército de Israel no suele comentar ataques en Siria, y en esta ocasión tampoco se ha pronunciado sobre la explosión en Damasco.

Sin embargo, las Fuerzas Aéreas israelíes bombardean regularmente objetivos en Siria y Líbano para contener la creciente influencia militar de Teherán en la región.

Desde el comienzo de la guerra en Gaza, hace aproximadamente medio año, ha aumentado la frecuencia de estos ataques. Apenas, el domingo pasado, el Ejército de Israel lanzó cuatro misiles sobre una instalación de investigación militar en las cercanías de Damasco.

Y, tan solo dos días antes, más de 50 personas murieron en bombardeos en la provincia de Alepo. Las víctimas son, supuestamente, sobre todo miembros del Ejército sirio y de las milicias de Hezbolá.

En el pasado, Israel y sus aliados también han asesinado deliberadamente a altos mandos de las brigadas Al-Quds. El bombardeo más reciente es especialmente relevante porque se dirigió contra un edificio de la Embajada iraní y, con ello, tuvo lugar en territorio iraní.

¿Qué tan grande es el peligro de una escalada?

Más allá de las reacciones desde Teherán, aumentan las voces que no descartan una respuesta militar, como escribió la Embajadora de Irán ante la ONU en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Hamidreda Azizi, de la Fundación Ciencia y Política (SWP, por sus siglas en alemán), en Berlín, habla de una "nueva cualidad" de los ataques israelíes contra objetivos iraníes y de un "aumento significativo de las tensiones" entre Israel e Irán.

En un hilo en la plataforma X, antes Twitter, Azizi observa que, desde el comienzo de la guerra en Gaza, cada vez más comandantes iraníes de alto rango son blanco de los ataques israelíes en los países vecinos.

El politólogo teme que Teherán se vea obligado a dar una respuesta militar para no mostrar debilidad. No obstante, agrega, aún no está clara la dimensión que tendrá esa respuesta.

(vt/elm)