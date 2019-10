España se suma al embargo de armas a Turquía

El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, anunció este lunes (14.10.2019) que España se sumará a la decisión de países como Francia o Alemania de vetar la venta de armas a Turquía por su ataque en el noreste de Siria contra milicias kurdas, que aseguró que ha generado en la Unión Europea (UE) un rechazo general.

"Lo que está en el ánimo de todos es adoptar una actitud muy exigente con Turquía, desde luego en materia de venta de armas en primer lugar, y a continuación ver qué más se puede hacer", indicó Borrell a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebra hoy en Luxemburgo.

"Pero la actitud es muy generalizada en un rechazo frontal y firme contra el ataque que Turquía ha lanzado contra Siria", agregó el próximo jefe de la diplomacia comunitaria. Borrell evitó no obstante dar por hecho un acuerdo unánime entre los Veintiocho sobre la imposición de un embargo de armas a Ankara. "No tenemos poderes mágicos. Lo que podemos hacer es poner toda la presión posible para detener esta acción, que creemos que no es la manera de solucionar las cosas", concluyó. (efe)

