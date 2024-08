España no reconoce a Maduro ni a la oposición sin actas

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ratificó que España no reconocerá una victoria de Nicolás Maduro ni de la oposición hasta que no se verifiquen las actas de las elecciones en Venezuela.

En una entrevista en el programa Hoy por Hoy, de la cadena radial SER, el día en el que la Fiscalía venezolana ha citado a declarar al líder opositor Edmundo González, el ministro de Exteriores español subrayó que el Gobierno tiene una posición muy clara ante la situación en Venezuela, que evitó catalogar como una dictadura.

"No vamos a reconocer ningún resultado electoral si no se exhiben las actas de todas las mesas y pueden ser verificadas por la oposición y por los organismos independientes", recalcó el ministro, quien ha defendido que se permita la libertad de expresión y de manifestación pacífica de todos los venezolanos y, especialmente, de los líderes políticos.

"Empieza a haber más que dudas"

Ante la posibilidad de que no se presenten las actas, aseguró que no habrá por tanto un reconocimiento de la victoria de Maduro, máxime cuando los informes de los observadores de las elecciones apuntan a que "empieza a haber más que dudas" sobre el resultado.

Al plantearle entonces si el Gobierno prevé reconocer la victoria de la oposición, como pide el opositor PP, precisó que "esto no se trata de un concurso para ver quien queda mejor".

Recordó que en su momento se reconoció la victoria del líder opositor Juan Guaidó y eso no hizo avanzar en la voluntad democrática. "Por tanto, tenemos que ser muy responsables en lo que hacemos. Y lo que tenemos que pensar es que no se trata de hacer declaraciones contundentes, sino declaraciones eficaces, movimientos eficaces, y desde luego, nosotros no vamos a reconocer un resultado electoral que no esté verificado", insistió.

Diplomático, no politólogo

Preguntado directamente por la posibilidad de que considere el régimen de Maduro como una dictadura, señaló que un ministro no está para ejercer de politólogo, sino para conseguir objetivos, y el de España es poder hablar tanto con el Gobierno venezolano como con la oposición.

Albares consideró que los venezolanos pudieron votar libremente el 28 de julio y la cuestión ahora es hacer valer lo que decidieron.

Respecto a la posibilidad de que se aprueben sanciones contra el régimen de Maduro, señaló que el Gobierno barajará cualquier medida que pueda ayudar a que la voluntad democrática de los venezolanos triunfe.

"No descarto absolutamente nada, pero lo que nosotros sí queremos es no movernos de nuestro objetivo y nuestro objetivo es que la solución sea una solución pacífica y negociada entre venezolanos que no sea una solución violenta", añadió Albares.

Denunció "bulos" del PP

Aprovechó para criticar la actitud del PP en este asunto al afirmar que no es cierto, tal y como denuncian sus dirigentes, que el Gobierno sea equidistante o silencioso, y cree que se ha demostrado que su único objetivo es intentar desgastar al Ejecutivo mediante "bulos".

Albares reconoció la labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que el Gobierno "valora y aprecia" y que afirmó que desarrolla "en nombre propio".

Albares se refirió igualmente a la situación en Oriente Medio para abogar por el diálogo para evitar una guerra regional después del enfrentamiento entre Israel e Hezbolá e insistió en que la solución para lograr la paz en la región pasa por la convivencia de dos Estados, Israel y Palestina.

rml (efe, @HoyPorHoy, @MAECgob, @jmalbares)