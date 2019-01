Erdogan se reúne con Putin con Siria en la mira

Ahora que el presidente Donald Trump ha anunciado planes para retirar las tropas estadounidenses de Siria, los países que pretenden seguir involucrados en la guerra civil de múltiples frentes están adaptando sus estrategias en consecuencia. Y Siria seguramente estará en la agenda cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan viaje a Moscú este miércoles (23.01.2019) para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Los líderes discutirán la creación de una "zona de seguridad" al este del río Éufrates en el norte de Siria; el deseo de Erdogan de iniciar una operación militar para tomar la autogobernada ciudad norteña de Manbech, que ha sido protegida por fuerzas kurdas que expulsaron a Estado Islámico (EI); y la creciente influencia de una milicia aliada con Al Qaeda en Idlib.

Turquía se opone oficialmente al Partido de Unión Democrática Kurda (PYD) kurdo y ha dedicado su brazo armado, las Unidades de Protección Popular (YPG), que tiene estrechos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), como grupo terrorista. Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos clasifican al PKK como una organización terrorista.

Estados Unidos había trabajado con las YPG para combatir el EI, incluyendo entrenar y armar a los combatientes, lo que ha enfurecido a los funcionarios turcos y creado tensiones entre los miembros de la OTAN.

El PYD busca establecer un Estado autónomo en el norte de Siria, justo al sur de la frontera de Turquía. Erdogan, sin embargo, quiere expulsar a los combatientes de las YPG de esta región para establecer su zona de seguridad, donde podrían reasentarse los sirios que han huido de la guerra a Turquía.

En un artículo de opinión publicado por The New York Times, Erdogan alabó la retirada de Trump y prometió que Turquía instalaría "consejos elegidos popularmente " en el norte de Siria que estarían abiertos a los ciudadanos "sin vínculos con grupos terroristas". Los ataques de Turquía en las regiones kurdas han obligado a las YPG a detener la lucha contra el EI.

Un posible escenario

Se ha reportado que Trump está de acuerdo con la zona de seguridad propuesta por Erodgan. El corredor tendría 32 kilómetros de ancho. Erdogan parece estar preparado para insistir en que solo Turquía establecerá y vigilará la zona. Pero no está claro si los funcionarios estadounidenses estarían de acuerdo con esto.

Kerim Has, analista de Rusia, cree que Erdogan y Trump ya llegaron a un acuerdo sobre el futuro de los kurdos en Siria. Piensa que Turquía planea no atacar a los combatientes de las YPG después de que las tropas estadounidenses se retiren y que la milicia abandonará la zona de seguridad por su propia voluntad. Has dice que este proceso podría culminar en el surgimiento de una nación kurda en suelo sirio, similar a la zona autónoma en el norte de Irak. Esto, según Has, sucedería con el consentimiento y el apoyo de Turquía.

Pero, ¿qué pensarían los funcionarios rusos de una zona de seguridad creada por Estados Unidos y Turquía? Has dice que el Kremlin tenía la intención de entregar el control sobre toda Siria al presidente dictador Bashar al Assad. Sin embargo, incluso los funcionarios rusos prevén alguna forma de autonomía para los kurdos, aunque más de naturaleza cultural que política.

Trump dice que Estados Unidos golpearía económicamente a Turquía si Erdogan (derecha) ataca a los kurdos.

La línea roja de Erdogan

El Éufrates había representado una especie de línea roja para los funcionarios turcos. Durante meses, Erdogan ha estado amenazando con lanzar una operación militar para tomar la ciudad de Manbech, que se encuentra a unos 30 kilómetros al oeste del río en el norte de Siria. Los combatientes de las YPG han permanecido en la ciudad desde 2016, cuando expulsaron a EI junto a las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses le han asegurado a Turquía que los kurdos eventualmente se retirarán.

Tras el anuncio de que Estados Unidos retiraría sus tropas, las YPG pidieron a Al Assad que enviara soldados para evitar un ataque de Turquía. La milicia retiró varios cientos de combatientes de Manbech y las tropas de Al Assad fueron estacionadas en las afueras de la ciudad. Ahora, los oficiales de la policía militar rusa están patrullando en las inmediaciones, a veces junto a combatientes de las YPG. Eso enfada a los oficiales en Turquía.

Los funcionarios rusos quieren ver a las tropas leales a Al Assad retomar el control de Manbech. Por lo tanto, dice Has, es poco probable que el Kremlin acepte planes para una ofensiva militar de las tropas turcas para tomar la ciudad. Los funcionarios rusos solo acordarían, dice, si Erdogan aceptara entregar de inmediato el control de la ciudad a Al Assad.

A pesar de las frías relaciones con muchos líderes, Putin encontró una nueva fuente de lealtad en el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic (derecha).

Zona desmilitarizada de Idlib

Has dice que Putin estaba ansioso por ver progresos en la región de Idlib. En septiembre, Rusia y Turquía llegaron a un acuerdo para transformar el bastión rebelde en una zona desmilitarizada.

El acuerdo también estipulaba que las armas pesadas y "todos los combatientes radicales" abandonarían el área. Las partes compartieron el objetivo de lograr que la afiliada de Al Qaeda, Hayat Tahrir Al Sham (HTS), se retire de la región. Sin embargo, los funcionarios turcos también habían querido evitar que Al Assad lanzara una campaña militar para tomar Idlib, lo que habría obligado a muchos a huir a través de la frontera.

La mayoría de las condiciones necesarias para la zona desmilitarizada no se han cumplido. HTS, que ha estado luchando contra las fuerzas antigubernamentales respaldadas por Turquía, incluso ha ganado terreno. Has dice que esperaba que Putin urgiera a Turquía a que sacara a HTS del área, o que se apartara y dejara que Rusia lo hiciera.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube