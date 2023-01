Erdogan plantea desvincular las candidaturas de Finlandia y Suecia a la OTAN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insinuó el domingo (29.01.2023), durante un discurso en la ciudad noroccidental de Bilecik, que Turquía podría aprobar la candidatura de Finlandia a la OTAN, sin hacer lo mismo con Suecia. "Si es necesario, podemos dar un mensaje diferente sobre Finlandia. Suecia se quedaría en shock cuando demos un mensaje distinto sobre Finlandia", dijo el dirigente turco en respuesta a una pregunta sobre la candidatura de los dos países nórdicos a la OTAN, durante un encuentro televisado con jóvenes.

Por primera vez el gobierno turco dio a entender que está dispuesto a tratar la solicitud de Finlandia por separado de la de Suecia. Turquía frenó el martes el ingreso en la OTAN de Suecia y Finlandia al aplazar indefinidamente una reunión tripartita prevista inicialmente para principios de febrero para abordar las objeciones turcas.

Erdogan advirtió el pasado lunes que Suecia, a la que acusa de dar cobijo a "terroristas" kurdos, no podía seguir contando con el "apoyo" de Ankara después de que un activista de extrema derecha quemara un ejemplar del Corán en Estocolmo. Sin mencionar el incidente, el presidente turco reiteró sus críticas a Suecia por las demandas de extradición de Turquía.

"Les dijimos 'si queréis entrar en la OTAN, tenéis que devolvernos a estos terroristas'. Les dimos una lista de 120 personas", afirmó. "Claro, ellos dicen que han hecho esto o aquello, que han cambiado la Constitución, pero se ríen de nosotros. No conocen Turquía. Piensan que es como la Turquía de hace 20, 30 o 40 años, y no lo es", agregó el mandatario. Y advirtió a Finlandia "no cometer los mismos errores", para contar con el visto bueno de Turquía. (afp/efe)