Erdogan exige extradición de detenidos por muerte de Khashoggi

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, exigió este viernes (26.10.2018) que Arabia Saudita extradite a las 18 personas detenidas por el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi, hecho ocurrido el pasado 2 de octubre en el consulado saudita en Estambul. El objetivo es que los sospechosos sean juzgados por tribunales turcos, sostuvo el mandatario.

"Si Arabia Saudita quiere lavar esta mancha, que entregue a estas 18 personas a Turquía y las juzgaremos", dijo Erdogan. Asimismo, el mandatario, que habló del tema durante un encuentro con miembros regionales del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) en el Parlamento, adelantó que el fiscal jefe que dirige la investigación del asesinato llegará a Turquía el domingo.

La visita del investigador se enmarca en las indagaciones que se realizan en Estambul, donde la policía turca no halló rastros de ADN del periodista en sus últimos análisis, centrados en un pozo situado en la residencia del cónsul saudita. Según el diario Hürriyet, todos los vehículos del consulado fueron sometidos a una limpieza profesional a fondo antes de que los equipos turcos recibieran permiso para registrarlos.

Hay más información

Además, Erdogan llamó a las autoridades del reino saudita a decir dónde está el cuerpo de Khashoggi, así como a revelar la identidad del "colaborador local” que supuestamente se hizo cargo del cadáver del periodista, recibiéndolo de los agentes sauditas que habrían participado en su asesinato. "No es que no tengamos más pruebas. Las tenemos. Llegará el momento. No hay que precipitarse. Las autoridades saudíes anunciarán quién mató a Khashoggi", agregó.

Turquía ha tomado declaraciones de 38 empleados del consulado, mientras que otros cinco empleados siguen en la lista de posibles interrogados. Khashoggi desapareció tras ingresar al consulado de su país en Estambul para retirar unos documentos. Tras semanas de negativas, finalmente Riad reconoció que el periodista, crítico del poderoso príncipe Mohammed bin Salman, había sido asesinado en el edificio diplomático.

DZC (EFE, dpa, AFP, Reuters)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Mujer apuñala a 14 niños en China Una mujer apuñaló a un grupo de niños con un cuchillo frente a un jardín de infantes en la ciudad china de Chongqing, en el sudoeste del país, y causó heridas a 14 de ellos, informó la Policía. La mujer fue detenida, pero se desconoce el motivo que la llevó a perpetrar el ataque. Tampoco se sabe la gravedad de las heridas de los niños y si alguno corre peligro de muerte. (26.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Europa y Alemania aumentan presión internacional sobre Maduro El Parlamento Europeo aprobó una resolución que reclama a la Unión Europea que se sume a la iniciativa de varios países americanos para que la Corte Penal Internacional investigue al gobierno del presidente Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. Alemania apoyó la medida. Para el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el Gobierno de Maduro es una “dictadura”.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Cuadro creado con inteligencia artificial es subastado en 432.500 dólares Es el primer cuadro creado utilizando inteligencia artificial en subastarse. Fue vendido en Nueva York a un precio 40 veces más de su valor estimado de 10.000 dólares. La obra, Portrait of Edmond de Belamy (2018), fue vendida por Christie's tras más de seis minutos de pujas continuas. La pieza fue producida por un algoritmo e “información de 15.000 retratos pintados entre el siglo XIV y el XX”.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Haddad recorta distancia con Bolsonaro, según nuevo sondeo El candidato progresista Fernando Haddad recortó de 18 a 12 puntos la amplia distancia que le separa de su rival en la segunda vuelta de las presidenciales del domingo en Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, según un nuevo sondeo de la firma Datafolha. Bolsonaro ganaría los comicios con un 56 por ciento de los votos válidos frente al 44 por ciento que obtendría Haddad.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Keiko Fujimori afirma que juez "tendría una decisión tomada" sobre su prisión La líder opositora peruana Keiko Fujimori le dijo al juez Richard Concepción Carhuancho que él ya "tendría una decisión tomada" sobre el pedido de la Fiscalía para que se ordene su prisión preventiva durante 36 meses, en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos durante su campaña presidencial de 2011, que perdió frente a Ollanta Humala.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Google cancela construcción de campus en Berlín tras protestas Google abandonó sus planes de establecer un campus para nuevas empresas de tecnología en Berlín después de que residentes protestaran preocupados por la gentrificación que traería a la zona. El gigante de internet confirmó que subarrendará la antigua subestación eléctrica donde iba a erigir el campus, en el distrito de Kreuzberg, a las organizaciones caritativas Betterplace.org y Karuna.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Tropas a la frontera con México Ante las elecciones legislativas del 6 de noviembre, Donald Trump ha logrado marcar la agenda con la caravana de migrantes centroamericanos que atraviesa México para pedir asilo en Estados Unidos. El presidente dio hoy un paso más y anunció el envío de más tropas a la frontera. (25.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Masiva difusión de "fakes electorales" en Brasil La jefa de la misión de observación electoral de la OEA en Brasil, Laura Chinchilla, habló hoy de una difusión "quizá sin precedentes" de "noticias falsas" a través del servicio de mensajería Whatsapp durante los comicios presidenciales en el gigante sudamericano.(25.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Más paquetes sospechosos El actor estadounidense Robert de Niro y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden fueron los destinatarios hoy de sendos paquetes bomba similares a los interceptados el miércoles que iban destinados a destacados críticos del presidente Donald Trump.(25.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Sahlework Zewde, presidenta de Etiopía Etiopía hizo hoy historia al nombrar a la diplomática Sahlework Zewde presidenta del país, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la jefatura de Estado etíope y la única actualmente en ese cargo en toda África.(25.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Merkel habla por teléfono con rey saudí La canciller alemana, Angela Merkel, habló por teléfono con el rey saudí Salman y condenó en "los más duros términos" el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, informó hoy el Gobierno germano.(25.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) “Brexit”: Londres ve riesgos si Bruselas es muy “intransigente” El ministro británico para el "brexit", Dominic Raab, advirtió que el riesgo de una ruptura sin acuerdo con la Unión Europea (UE) se va a incrementar si Bruselas mantiene una postura "intransigente" en las negociaciones. "Necesitamos prepararnos para el peor de los escenarios posibles”, dijo Raab en la Cámara de los comunes. (25.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Cineasta ucraniano encarcelado en Rusia gana premio Sájarov El cineasta ucraniano Oleg Sentsov, condenado en Rusia a 20 años de cárcel en 2015 por supuestas actividades terroristas en Crimea, fue galardonado con el premio Sájarov de Libertades y Derechos Humanos por el Parlamento Europeo. Su candidatura estaba entre las tres finalistas y era una de las favoritas, junto a las ONG que ayudan a los inmigrantes que naufragan en el Mediterráneo. (25.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Alemania celebra impulso a investigación de la CPI a Venezuela El Gobierno de Alemania expresó su conformidad por la petición presentada a fines de septiembre por los Ejecutivos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Perú y Paraguay para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. (25.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Arabia Saudita: crimen de Khashoggi fue “premeditado” La agencia estatal de noticias saudita SPA informó que, según la información recibida por la Fiscalía General de Arabia Saudita de parte de los investigadores de Turquía, el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado en Estambul el pasado 2 de octubre, habría sido “premeditado”. (25.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Reino Unido multa a Facebook por caso Cambridge Analytical Por permitir una “violación” de las leyes sobre protección de datos personales en relación con el escándalo de Cambridge Analytical, la Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés) multó con 500.000 libras a la red social Facebook. ICO es el organismo que supervisa el cumplimiento de las reglas sobre protección de datos en Reino Unido. (25.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) OTAN inicia su mayor ejercicio militar desde el fin de la Guerra Fría La OTAN se encuentra inmersa en los últimos preparativos de su mayor ejercicio militar desde el final de la Guerra Fría, el denominado "Trident Juncture 2018", que se celebrará en Noruega del 25 de octubre al 7 de noviembre con la participación de 50.000 soldados. (25.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Trump critica a los medios por "hostilidad" tras envío de paquetes explosivos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los medios de comunicación por su "interminable hostilidad" horas después de que las autoridades interceptaran varios artefactos explosivos dirigidos a figuras demócratas y a la CNN. (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Bin Salman pide llevar responsables del "incidente odioso" de Khashoggi a la justicia El príncipe heredero, Mohamed bin Salman, habló por primera vez después de la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi para asegurar que los autores de este "incidente odioso" cometido en el consulado de su país en Estambul rendirán cuentas a la justicia, algo que hará en colaboración con Turquía. (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Putin alerta con represalias tras salida de EE. UU. de pacto desarme nuclear Rusia se verá obligada a medidas de represalia si Estados Unidos se retira tal como anunció de uno de los más importantes tratados de desarme nuclear, advirtió el presidente ruso, Vladimir Putin. (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Graves incidentes en Argentina durante el debate presupuestal El debate legislativo del presupuesto público argentino para 2019 se dio mientras en las calles policías y manifestantes opositores al proyecto presentado por el presidente, Mauricio Macri, protagonizaron graves disturbios en los que fueron heridas y arrestadas decenas de personas. (24.102.108)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Hallan paquetes explosivos dirigidos a residencias de los Obama y Hillary Clinton Las autoridades estadounidenses informaron del hallazgo de dos artefactos explosivos dirigidos a las residencias de Hillary Clinton y Barack y Michelle Obama, quienes estuvieron siempre fuera de peligro. Posteriormente, las autoridades evacuaron la sede de CNN en Nueva York por el hallazgo de un paquete sospechoso. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, dijo que se trataba de "un acto de terror".

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Parlamento Europeo aprueba prohibir plásticos desechables El Parlamento Europeo votó a favor de una prohibición en toda la Unión Europea de plásticos desechables como bolsas de compras ligeras, bastoncillos para los oídos, cubiertos y pajitas de plástico. El Parlamento Europeo deberá ahora negociar con los Estados miembro las medidas definitivas a ser adoptadas. Si se produce un acuerdo para el año próximo, la legislación entrará en vigencia en 2021.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Colombia: Gobierno reporta otro secuestro por parte del ELN El ELN secuestró a una comerciante colombiana el pasado 27 de septiembre, confirmó el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. "Creo que aquí lo que queda claro es que la fuerza pública tendrá que obrar conforme a la Constitución y conforme a la legalidad", advirtió el presidente colombiano Iván Duque y agregó que el ELN "cada vez se aleja más de la aparente voluntad de paz que dice tener".

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Argentina debate presupuesto para 2019 en marco del rescate del FMI El proyecto prevé recortes en las cuentas públicas para llegar a un déficit fiscal cero, compromiso asumido con el FMI a cambio de un aumento en el rescate financiero. En septiembre, el FMI aceptó elevar de 50.000 millones de dólares a 57.100 millones de dólares el préstamo que le había dado a Argentina en junio para superar su crisis económica.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Autoridades sauditas autorizan que Turquía inspeccione pozo en consulado Las autoridades sauditas autorizaron a la Policía turca a buscar evidencia relacionada con la muerte del periodista crítico Jamal Khashoggi en un pozo de agua en el jardín del consulado saudita en Estambul. El príncipe de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, comentó el asesinato por primera vez. Fue "un crimen atroz que no puede justificarse", dijo, y aseguró que "la justicia prevalecerá".

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Iceberg cuadrado La NASA ha publicado varias fotografías realizadas en una misión en la Antártida de un iceberg de forma rectangular. "En realidad, estaba más interesado en capturar el iceberg A68 que estábamos a punto de sobrevolar, pero pensé que este iceberg rectangular era visualmente interesante y bastante fotogénico, por lo que, al menos, tomé un par de fotos", dijo el científico Jeremy Harbeck. (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Steinmeier en España El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha manifestado al rey Felipe VI de España que su país desea "una España fuerte, unida y estable" y ha advertido contra los nacionalistas que "instrumentalizan el anhelo de sostén y orientación de muchas personas para construir un 'nosotros contra ellos'". (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Sánchez condena el asesinato de Khashoggi El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha condenado "sin paliativos" el "terrible" asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pero ha justificado el mantenimiento de la venta de armas a Arabia Saudí en la "defensa de los intereses de sectores estratégicos de España". (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Exministro griego encarcelado El exministro griego de Defensa y, anteriormente, de Finanzas, Yannos Papandoníu y su esposa, Stavrula Kuraku, ingresan en prisión preventiva por un caso de lavado de dinero relacionado con la compra de armamentos durante el Gobierno de Kostas Simitis. La pareja ya fue condenada, en 2015 y en 2017, a dos penas de cuatro años de cárcel que fueron conmutadas por multas. (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Trump: el peor encubrimiento de la historia El presidente estadounidense se refirió al caso Khashoggi desde la Casa Blanca como "uno de los peores encubrimientos en la historia de los encubrimientos". Trump indicó que había hablado el día anterior con el príncipe saudí: "Me dijo expresamente que no tuvo nada que ver con esto, que sucedió a un nivel más bajo", aunque admitió después que "es él quien maneja todo" en el país. (24.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Huracán Willa toca tierra en la costa del Pacífico de México El litoral noroeste de México fue golpeado por el huracán Willa, que tocó tierra esta noche en la población de Escuinapa como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. (23.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Brasil: sondeo confirma una amplia ventaja para Bolsonaro El ultraderechista Jair Bolsonaro ganaría las elecciones presidenciales de segunda vuelta del próximo domingo en Brasil con un 57 % de los votos válidos, frente al 43 % que obtendría el progresista Fernando Haddad, según un nuevo sondeo divulgado. (23.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) ONU: casi la mitad de población yemení está en riesgo de hambruna La ONU advirtió que la mitad de la población de Yemen podría verse afectada por una hambruna y subrayó que la situación que se vive en el país es "mucho más grave" de lo que se había alertado el pasado mes de septiembre. (23.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Hinchas del CSKA heridos en accidente en escalera del metro de Roma Más de 20 aficionados del CSKA de Moscú resultaron heridos en un accidente en una escalera mecánica de la estación de subterráneo Repubblica en el centro de Roma, cerca de la estación de Roma Termini, poco antes de un partido de la Liga de Campeones, reportaron los bomberos en Twitter. La mayoría de los heridos son de nacionalidad rusa. (23.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) ONU: ley francesa viola derechos de mujeres musulmanas La ley francesa que prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro por completo viola las libertades religiosas de las mujeres musulmanas, anunció el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su primera resolución sobre los casos de dos mujeres que presentaron demandas tras haber sido multadas en Francia. (23.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Angelina Jolie culmina visita a refugiados venezolanos en Perú "profundamente conmovida" "Escuché historias de gente muriendo por falta de cuidados médicos y medicinas. El pueblo pasa mucha hambre y está expuesto a violencia y persecución", relató Jolie en el último de sus tres días de misión en Perú como enviada especial de la ACNUR. La actriz también aseguró que Suramérica afronta "una de las migraciones más masivas de su historia".

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Caravana migrante descansa y guarda luto por joven muerto Los migrantes esperan retomar la marcha hacia Mapastepec, a casi 70 kilómetros de Huixtla, en una jornada que será extremadamente dura debido a que la distancia que deberán recorrer será mucho mayor esta vez. De acuerdo con el refugio para migrantes del municipio de Suchiate, fronterizo con Guatemala, 7.125 personas entraron a territorio nacional el pasado fin de semana.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Príncipe saudita participa en foro económico en medio de polémica por caso Khashoggi El príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salman, asistió al foro económico Future Investment Initiative (FII), también conocido como el "Davos del desierto", pese a que numerosas personalidades del mundo de la política y los negocios cancelaron su asistencia al encuentro tras el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Putin dice estar sorprendido por medidas inamistosas de EE.UU. "Hablando francamente, a veces nos sorprende ver cómo Estados Unidos toma medidas contra Rusia absolutamente injustificadas que nosotros no podemos considerar amistosas", dijo el presidente ruso Vladimir Putin al recibir al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. El mandatario también planteó reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en noviembre.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Erdogan: "Khashoggi fue víctima de un salvaje asesinato" El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul fue resultado de "un asesinato planificado", pero no presentó evidencias. El mandatario señaló que la investigación de las autoridades turcas continúa y pidió que los 18 ciudadanos detenidos en Arabia Saudí sean juzgados en Turquía. (23.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Comienza en Riad reunión de inversores Uno de los mayores encuentros mundiales sobre temas económicos comenzó hoy en Arabia Saudí, empañado por la ausencia de numerosos participantes debido al escándalo por el asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi. (23.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) China advierte que no aceptará "chantaje" de EE. UU. China advirtió que no aceptará ningún "chantaje" de Estados Unidos, después de que Donald Trump amenazara a Pekín y Moscú con reforzar su arsenal atómico tras anunciar su intención de abandonar el tratado de armas nucleares de rango medio (INF, por sus siglas en inglés). (23.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) HRW acusa a ANP y Hamás de tortura a disidentes La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció los mecanismos de represión ejercidos contra la población palestina en Gaza y Cisjordania con un informe titulado "Dos autoridades, un camino, cero disidencia: arresto arbitrario y tortura bajo la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y Hamás". (23.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Vietnam nombra presidente al líder del Partido Comunista La Asamblea Nacional de Vietnam eligió en Hanoi a Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista, como nuevo presidente del país tras el fallecimiento el pasado mes de septiembre de Tran Dai Quang por una enfermedad vírica. (23.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Caravana migrante llega a Huixtla en México La caravana de migrantes hondureños que quiere llegar a Estados Unidos arribó este lunes a la ciudad mexicana de Huixtla, tras un recorrido de unos 41 kilómetros en su segundo día de tránsito por México. Los miles de migrantes, entre los que hay mujeres y niños, partieron de la ciudad de Tapachula alrededor del mediodía para reanudar su viaje. (22.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Honduras investiga supuesta desaparición de más de 30 inmigrantes La Cancillería de Honduras está investigando a través de su red consular en México más de 30 denuncias sobre la supuesta desaparición de inmigrantes hondureños que iban en la caravana que salió de manera irregular hacia EE. UU., informó una fuente oficial. La Dirección de la Niñez informó sobre más de 200 niños y niñas que pretendían viajar no acompañados fuera del país. (22.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Trump amenaza con fortalecer arsenal nuclear tras abandono de pacto con Rusia “Tenemos más dinero que nadie -de lejos- y nos fortaleceremos” amenazó el mandatario estadounidense, tras su intención de abandonar el tratado de armas nucleares NIF. Mientras que el Kremlin alerta con represalias. El portavoz presidencial del gobierno ruso dijo que la decisión de Trump obligaría a Rusia a "tomar medidas para garantizar su seguridad". (23.20.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Xi inaugura el macro puente que acerca más Macao y Hong Kong a China El presidente chino Xi Jinping inauguró el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, un macroproyecto que ve la luz tras años de retrasos y sobrecostos y que supone un paso más para integrar las regiones de Hong Kong y Macao con la China continental. El nuevo puente contribuye a la movilización, al intercambio económico y comercial y a mejorar la competitividad del delta del Río Perla. (23.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Guillermo del Toro debutará en la animación con "Pinocchio" para Netflix El director mexicano Guillermo del Toro prepara su debut como director de un largometraje de animación en Netflix con el proyecto que ha sido la pasión de su vida, "Pinocchio", que escribirá y producirá como un musical en "stop motion". El director de cine dice haber querido hacer esta película toda su vida. (23.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Angelina Jolie visitó a refugiados venezolanos en Lima La actriz estadounidense Angeline Jolie, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se reunió con los migrantes venezolanos en un albergue de acogida. "Quiero ayudar a que la gente entienda que ustedes no se han ido de Venezuela porque querían conseguir un mejor trabajo, sino porque era como una zona de guerra", les dijo Jolie a los refugiados.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Presidente de Siemens cancela asistencia a foro en Riad tras asesinato de Khashoggi El presidente de Siemens, Joe Kaeser, anunció su decisión de no acudir al Future Investment Initiative, conocido como "Davos del desierto", foro inversor que tendrá lugar en Riad, mientras no se esclarezcan las circunstancias en torno al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. Sin embargo, Kaeser expresó que era "la decisión más limpia, pero no la más valiente".

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Huracán “Willa” avanza hacia costas mexicanas con pronóstico "potencialmente catastrófico" "Willa" fue elevado a categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, un fenómeno "potencialmente catastrófico" frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas mexicanas señalaron que el huracán es "extremadamente peligroso". Se prevé oleaje fuerte e intensas tormentas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Caravana de migrantes reanuda marcha y responde a Trump: "No somos terroristas" La caravana ya sobrepasa las 7.000 personas. Los migrantes se reunieron en Tapachula y ahora se dirigen hacia Huixtla. "No somos criminales, Donald Trump. No somos terroristas", dijo uno de sus portavoces, luego de que el líder estadounidense calificara la caravana como "emergencia nacional" y afirmara que en el grupo hay "criminales" y "desconocidos de Medio Oriente".

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Subastan objetos de Stephen Hawking, entre ellos una silla de ruedas Christie's saca a subasta objetos del astrofísico británico Stephen Hawking, entre ellos una silla de ruedas, una chaqueta, trabajos científicos y un guion de Los Simpson. Hawking falleció el 14 de marzo a los 76 años. Padecía de una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa. Sus cenizas fueron enterradas entre las tumbas de Isaac Newton y el naturalista Charles Darwin.

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Erdogan y Trump tratan por teléfono el caso Khashoggi El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono el domingo sobre el periodista saudí supuestamente asesinado Jamal Khashoggi. "Ambos líderes acordaron que todos los detalles del caso de Khashoggi deben ser aclarados", señala la presidencia turca en un comunicado este lunes. (22.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Trump califica de emergencia nacional el avance de la caravana de migrantes Donald Trump calificó hoy de "emergencia nacional" el avance de la caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos y aseguró haber alertado de ello al Ejército. Además, criticó a la Policía y al Ejército mexicanos. (22.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Multitudinaria demanda colectiva contra VW Decenas de miles de usuarios alemanes podrían unirse a la primera demanda colectiva que la asociación de consumidores del país presentará contra el gigante automovilístico germano Volkswagen por el escándalo de manipulación de vehículos diésel, según estimaciones de los abogados encargados del caso. (22.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Bolton se reúne con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia El asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, inició hoy conversaciones con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Patrushev, en la primera reunión de una ronda de consultas que tendrán como fin abordar el estado de las maltrechas relaciones bilaterales. (22.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Australia pide perdón a víctimas de pederastia Australia pidió perdón hoy oficialmente por no haber "escuchado, creído y brindado justicia" a las miles de víctimas de delitos de pederastia perpetrados durante décadas en el seno de las instituciones del país. "Y una y otra vez, hoy, pedimos perdón", dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, en un discurso emotivo en el Parlamento, en Canberra. (22.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Miles de brasileños aclamaron a Bolsonaro Miles de brasileños ocuparon el domingo las calles en decenas de ciudades para expresar su rechazo al PT y ensalzar al ultraderechista Jair Bolsonaro. Las manifestaciones, convocadas por el movimiento "Vem pra Rua" en 269 localidades, se dan a siete días de los decisivos comicios, para los que el capitán en la reserva del Ejército Bolsonaro parte como máximo favorito con un 60 %. (22.10.2018).

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) El último héroe de la resistencia noruega Joachim Ronneberg, cuyas aventuras fueron llevadas al cine de Hollywood en 'The Heroes of Telemark' con Kirk Douglas, murió este domingo a los 99 años de edad. "Ronneberg es probablemente el último en morir de los más conocidos combatientes de la resistencia", dijo la primera ministra noruega, Erna Solberg. Ronneberg atacó una fábrica de agua pesada, frenando el programa atómico nazi. (21.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Trump advierte a la caravana de migrantes "Se están haciendo todos los esfuerzos para evitar que la arremetida de extranjeros ilegales cruce nuestra frontera sur. Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, Estados Unidos les negará la entrada", resumió el presidente Donald Trump en Twitter. Su secretario de Estado, Mike Pompeo, emitió un comunicado ampliando la postura oficial estadounidense. (21.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) La monarquía saudí da el pésame a la familia de Khashoggi Salman bin Abdelaziz, rey de Arabia Saudí, y su príncipe heredero, Mohamed bin Salman, enviaron sus condolencias a un hijo de Jamal Khashoggi, periodista muerto en el consulado de su país en Estambul. Lo hicieron, mediante una llamada telefónica a Salah Jamal Khashoggi. Previmente, en un entrevista, el ministro de Exteriores saudí había reconocido un como un "tremendo error" el caso. (22.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) Ataque a casa de cardenal mexicano Un policía murió en un tiroteo a las puertas de la residencia del cardenal emérito mexicano Norberto Rivera Carrera, cuando un hombre que se hizo pasar por mensajero abrió fuego contra él. El ataque tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas locales (20:00 GMT). El atacante y dos compinches escaparon en dos motos y una camioneta. La policía sospecha que se trató de un intento de robo. (21.10.2018)

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018) El PiS pierde Varsovia Los primeros sondeos de las elecciones regionales polacas de este domingo dan la victoria al gobernante partido Ley y Justicia (PiS) en la mayoría de las 16 regiones del país. Sin embargo, pierde apoyos en las grandes ciudades. Como en la capital, Varsovia, que será gobernada por el opositor Rafal Trzaszkowski, de la liberal Plataforma Cívica, sin necesidad de segunda vuelta. (21.10.2018)



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |