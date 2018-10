Arabia Saudita: crimen de Khashoggi fue “premeditado”

La semana en imágenes (del 22 al 28 de octubre de 2018)

Presidente de Siemens cancela asistencia a foro en Riad tras asesinato de Khashoggi

El presidente de Siemens, Joe Kaeser, anunció su decisión de no acudir al Future Investment Initiative, conocido como "Davos del desierto", foro inversor que tendrá lugar en Riad, mientras no se esclarezcan las circunstancias en torno al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. Sin embargo, Kaeser expresó que era "la decisión más limpia, pero no la más valiente".