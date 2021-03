Equipo de la NFL reemplazará a animadoras con grupo mixto de baile

El Equipo de Fútbol Americano de Washington, de la NFL, no hará aparecer en el futuro ningún equipo de animadoras, y en su lugar se presentará un grupo de baile formado por hombres y mujeres a raíz de un escándalo de acoso sexual.

El programa de animadoras First Ladies of Football fue disuelto el año pasado a raíz de los informes del Washington Post que detallaban denuncias de acoso sexual por parte de 15 ex empleadas del equipo, algunos incidentes que involucraron a porristas.

Una investigación de la NFL sobre las denuncias está en curso mientras ESPN informó que el club, que abandonó su apodo de los Pieles Rojas el año pasado después de la presión de los patrocinadores en medio de protestas contra el racismo en todo el país, había llegado a un acuerdo con ex porristas el año pasado.

Cambio "sin controversia"

ESPN, citando fuentes no identificadas, también dijo que el cambio de marca no estaba vinculado a la controversia de las porristas.

El equipo anunció el miércoles la contratación de la ex ejecutiva de entretenimiento de la NBA, Petra Pope, para "diseñar y reimaginar una experiencia de día de juego única para nuestros fanáticos" una vez que los espectadores puedan volver a jugar en casa.

"Queremos ser más inclusivos, así que vamos a invitar a una entidad mixta", dijo Pope a USA Today. "Podemos hacer más cosas con la fuerza de un hombre y levanta, así que eso ha cambiado mucho. La inclusividad, la fuerza y ​​el interés de la coreografía ha cambiado".

No se espera que el equipo de baile haga calendarios. Las sesiones de fotos del calendario de trajes de baño de las animadoras produjeron tomas descartadas con imágenes reveladoras de mujeres que se recopilaron de manera inapropiada en videos, informó el Post.

Pope es una ex gerente de las Laker Girls, el equipo de animadoras de Los Angeles Lakers.

EL(afp)