Bayern Múnich: se acerca el tiempo de decisiones difíciles

A juzgar por lo que se lee en la prensa deportiva de Alemania, todo anda viento en popa para el Bayern Múnich al cerrar la primera mitad del año futbolístico 2024-2025. En la Bundesliga, el club marcha en sólido primer lugar con creciente ventaja respecto de sus rivales más próximos. En la Champions League, el conjunto entrenado por Vincent Company se recupera de un comienzo incierto y, por lo menos mediáticamente, pocos se acuerdan ya de la goleada sufrida ante el FC Barcelona. Con el Feyernoord de Rotterdam del mexicano Santiago Giménez y el Slovan de Bratislava como próximos enemigos, el pase directo de los bávaros a la próxima fase del máximo torneo europeo de clubes luce como una meta más que realista.

Por si esto fuera poco, el Bayern Múnich cuenta con Jamal Musiala en pleno florecimiento como futbolista y, de continuar ese desarrollo, el joven internacional alemán parece destinado a convertirse en figura del fútbol mundial.

En lo financiero, el consorcio que envuelve al club -así como al equipo de baloncesto- rebasó la marca de 1.000 millones de euros en ingresos , con 43,1 millones de euros de ganancia neta. Como se dio a conocer durante la reciente asamblea general anual del consorcio FC Bayern München AG, el Bayern Múnich es la asociación deportiva más grande del mundo, con 382.000 miembros.

Jugadores del Bayern Múnich festejan la victoria contra el FC Heidenheim en Bundesliga. Imagen: Leonhard Simon/REUTERS

Nómina privilegiada y cara

La mancha en el horizonte deportivo del Bayern en las últimas semanas fue la eliminación en Copa Alemana a manos del Bayer Leverkusen. Pero más allá, los muniqueses tienen otros desafíos fuera de las canchas, a corto y mediano plazo. Quizá la más urgente es la enorme masa salarial que el club ha ido creando a lo largo de los años, y que hoy parece voltearse en contra de la institución.

Según Capology, sitio especializado en el tema de los salarios en el fútbol, el Bayern Múnich tiene en sus filas a los 11 jugadores mejor pagados de toda la Bundesliga . Los primeros tres --Harry Kane, Manuel Neuer y Thomas Müller—rebasan los 30 años de edad. El cuarto, Joshua Kimmich, a sus 29 abriles está en el último año de su contrato, y una potencial renovación recargaría aun más el peso de la nómina bávara.

Los desafíos de Sané, Gnabry y Goretzka

En la lista de los mejores pagados en la Bundesliga siguen Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané, Michael Olise y Leon Goretzka. Los dos primeros han sufrido repetidas lesiones, algunas de ellas de larga recuperación. Sané lucha por su renovación, y Goretzka pasa cada vez más tiempo en la banca, desplazado por el portugués Palhinha (actualmente lesionado) y el joven Aleksandar Pavlovic.

La valoración no es solo físico-atlética y deportiva, sino también financiera. Cifras de los sitios FootyStats y Transfermarkt coinciden, por ejemplo, en que el valor de mercado de Sané se ha desplomado 25% en tan solo un año. El caso de Coman es más crítico. El internacional francés, víctima de una serie de lesiones, cayó de los 65 millones en que era valorado hace un año, a 40 millones actuales. La disminución en su caso es del 38% aproximadamente. Esto hablaría de una depreciación acumulada de 45 millones de euros, tan solo para estos dos jugadores.

Aunque por otras razones, el valor de mercado de Joshua Kimmich también ha descendido más de un 30%, e incluso Harry Kane ha visto caer su valoración en cerca de 9%, según las mismas fuentes .

Primero la Champions, luego lo demás

En pocas palabras, el Bayern Múnich paga una gran cantidad de dinero a jugadores que, o rinden poco, o se lesionan mucho, o tienen poca proyección dentro del club. Y lo que parecería ser un alivio, podría acentuar más esta crisis en ciernes. Si bien es cierto que Jamal Musiala es de los grandes ganadores en el mercado internacional de jugadores, y que su valor refleja un crecimiento de 18% (para ubicarse en 130 millones de euros), el gambetero estrella está en negociaciones para una renovación. Esta luce impensable sin un claro aumento de salario para el ofensivo, y de carga financiera para el Bayern Múnich.

Leroy Sané, de blanco, ha sufrido una caída de 25% en su valor de mercado en tan solo un año. Imagen: Straubmeier/Nordphoto/IMAGO

El multicampeón alemán no habla abiertamente de candidatos a ser traspasados. No será fácil colocar a Goretzka, Gnabry o Sané en otros clubes, dado lo mucho que ganan actualmente. Pero alguno deberá salir porque el dilema es claro: en lo deportivo y lo financiero, el club necesita en su plantilla más Musialas y Olises, y menos veteranos privilegiados. Todo el peso de este desafío caerá como plomo sobre el Bayern Múnich en los próximos meses, apenas se sepa si el equipo superó o no su prueba suprema inmediata: ganar la Champions en el Allianz Arena, el 31 de mayo de 2025.