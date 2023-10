Elecciones regionales: Alemania da un giro a la derecha

Los representantes de la coalición tripartita del canciller alemán, Olaf Scholz, recibieron un duro golpe en las elecciones regionales en los estados federados de Baviera y Hesse. El resultado fue especialmente amargo para Scholz y su partido socialdemócrata (SPD), que obtuvo el peor resultado en la historia de la República Federal de Alemania. Y el liberal FDP ni siquiera logró el 5% necesario para entrar al Parlamento bávaro.

Al mismo tiempo, sale triunfante el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). El partido, que fue catalogado como sospechoso de atentar contra la Constitución por el servicio secreto nacional, obtuvo resultados récord en ambas elecciones.

En general, estas elecciones no tienen un efecto inmediato en el panorama de las fuerzas políticas del país, ya que, tanto en Baviera como en Hesse, ambas coaliciones bajo el liderazgo conservador pueden seguir gobernando. "En la política alemana sigue dominando el centro”, analiza el resultado el politólogo Karl-Rudolf Korte para el canal alemán ZDF. "Pero lo que vemos detrás de eso es que se produce un giro a la derecha, no solo en el discurso público, sino también en las elecciones”, señaló Korte.

AfD fomenta temores sobre migrantes

Los temas principales de la AfD durante la campaña electoral fueron, sobre todo, el asilo y la migración. El partido pide que se deporte a millones de solicitantes de asilo de Alemania y de Europa. Y desde hace años viene azuzando temores sobre los musulmanes y los migrantes, especialmente si proceden de África o de Medio Oriente. La AfD quiere limitar la inmigración a Alemania de forma radical. Y eso parece haber resonado entre los votantes alemanes: según las cifras actuales del instituto de encuestas Infratest dimap, la AfD logró con su campaña conquistar votantes de todas las corrientes políticas. Y también se convirtió en la segunda fuerza más votada entre los jóvenes. Y el partido populista de extrema derecha es votado cada vez más por convicción y cada vez menos por protesta.

La copresidenta de la AfD, Alice Weidel, criticó en una conferencia de prensa reciente de ese partido que en Alemania se permite entrar "sin freno” a "grupos de hombres” de Irak, Siria y otros países. Sin embargo, lo que Weidel calla es que a la abrumadora proporción de solicitantes de asilo que vienen de Siria, por ejemplo, se les ha concedido un derecho legal de asilo, y, por lo tanto, se encuentran legalmente en el país.

Las cifras de solicitantes de asilo volvieron a subir en Alemania en 2023. Casi la mitad de los solicitantes de asilo viene de Siria y Afganistán. Imagen: Patrick Pleul/ZB/dpa/picture alliance

La cuestión del asilo ha dominado las discusiones políticas en Alemania durante meses. Los llamados a aumentar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados son cada vez más fuertes. El número de solicitantes de asilo aumentó nuevamente. Hasta septiembre inclusive, en 2023 se presentaron en Alemania más de 250.000 solicitudes de asilo, informó la Oficina Federal de Migración y Refugiados. Según el organismo, la mayoría de los solicitantes de asilo también tienen derecho legal a protección y, por tanto, derecho a permanecer en el país. En el debate sobre el asilo, cada vez hay más voces a favor de limitar las cifras, aunque no está claro exactamente cómo debería concretarse eso.

Conservadores también abordan la política de migración

Los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y de la Unión Social Cristiana (CSU), su equivalente bávaro, han abordado también el asilo y la migración. El día después de las elecciones en Baviera y Hesse, pidieron al canciller Scholz que tomara medidas en materia de política migratoria. Según dijo el secretario general de la CDU Carsten Linnemann al canal ARD, las escuelas y guarderías no tienen suficiente personal para cuidar de los niños, y la presión sobre la sociedad también se refleja en el sistema de salud, que está especialmente sobrepasado debido a los refugiados. Pero de acuerdo con el grupo que representa a los 185.000 médicos que ejercen en Alemania, la Asociación Nacional de Médicos del Seguro de Enfermedad Obligatorio, esa afirmación no es cierta. "La razón no son los solicitantes de asilo rechazados, sino más bien un sistema sanitario crónicamente subfinanciado", afirmó su director general, Andreas Gassen, en entrevista con ZDF.

Los debates sobre asilo y migración pronto podrían traducirse en la toma de medidas concretas por parte de la coalición gobernante. Pero una alianza de 270 científicos apela a recordar la responsabilidad histórica de Alemania. En un comunicado, escribieron: "Durante la Segunda Guerra Mundial, la violencia nacionalsocialista provocó la persecución, expulsión y asesinato de millones de personas. Los intentos de llegar a un acuerdo dentro de la comunidad internacional para aceptar refugiados judíos y de otros tipos fracasaron; ante la muerte, muchos se enfrentaron con puertas cerradas." En lugar de avivar los temores sobre los inmigrantes y refugiados, los políticos deberían llevar a cabo un debate "orientado a los hechos, basado empíricamente y constructivo”.

(cp/ers)