Elecciones europeas: el temor a la extrema derecha podría movilizar a votantes

Es el ejercicio más grande del mundo en democracia multinacional, pero lograr que los votantes participen en las elecciones al Parlamento Europeo nunca ha sido fácil. En las últimas elecciones, en 2014, hubo casi un 60% de abstención. Ahora, después del "brexit" y de la crisis migratoria que ha revelado una profunda división moral y política en Europa, algunos votantes ven las elecciones del 23 al 26 de mayo como su oportunidad de poner un límite al éxito de los partidos nacionalistas de derecha.

Según Alexia Katsanidou, politóloga y directora del instituto de ciencias sociales GESIS de la Universidad de Colonia, los orígenes de la larga apatía de los votantes en la Unión Europea (UE) son fáciles de identificar, aunque difíciles de combatir.

"Un factor importante es la falta de eficacia política, la sensación de que el voto no puede influir en algo", dijo Katsanidou a DW. "También hay un grado de cinismo, la idea de que nada ha cambiado desde la última vez que se votó. Entonces, ¿por qué votar de nuevo?", apuntó.

"La UE ha restringido lo que pueden hacer los principales partidos", agregó. "Esto obliga al centrismo y la idea de un 'Gobierno responsable' en lugar de un Gobierno que reaccione. Se ha sacrificado la capacidad de respuesta, lo que en parte ha llevado al aumento del populismo de derecha que estamos viendo en toda Europa hoy en día".

Los antieuropeos tomarán el 33% de los escaños

Así, según un informe reciente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, "los antieuropeos están en camino de ganar más de un tercio de los escaños en el próximo Parlamento Europeo".

"Lo que está en juego en las elecciones de mayo de 2019 es inusualmente alto", asegura el informe.

No obstante, la marea creciente del nacionalismo es precisamente lo que finalmente podría hacer que el voto de la UE se convierta en algo más que una idea de último momento. La investigación electoral muestra que más personas votan cuando los partidos populistas están en la boleta electoral.

Así, en la UE, los ciudadanos descontentos ansiosos por una percibida pérdida de identidad nacional apoyan a los populistas, mientras que los del centro político y de la izquierda se levantan para votar por temor a que una derecha reforzada pueda llevar a Europa a repetir alguno de los momentos más oscuros de su historia.

"Votaré solo porque me sentiré culpable si no lo hago", dijo Alex, un alemán de 37 años. "Pero no me siento identificado con ningún partido. Es más como votar en contra de los populistas que votar por algo", añadió.

Ver el video 42:36 Compartir Cuadriga - Europa vota: ¿triunfará la ultraderecha? Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3Izgd Cuadriga - Europa vota: ¿triunfará la ultraderecha?

Por su parte, Illaria, una italiana de 35 años, dijo que planea votar en las elecciones de la UE para hacer lo que pueda para disminuir los beneficios potenciales de la extrema derecha. "Si las personas moderadas y progresistas no votan, el extremismo también se propagará a nivel de la UE", dijo a DW.

Anne, una estudiante alemana graduada de 26 años de edad, está de acuerdo en que no preocuparse por el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo podría tener graves consecuencias. "Me importa mucho el resultado de esta votación, y espero que el desastre del 'brexit' sea una llamada de atención para aquellos que creen que Europa no los afecta", dijo.

"Damos por sentado la UE"

También en este caso, señaló Katsanidou, las alianzas cambiantes en Europa, como la expulsión del partido nacionalista Fidesz de Hungría del Partido Popular Europeo, han demostrado que es probable que, después de estas elecciones, los bloques tradicionales se desmoronen. Esto ha dejado a los votantes preguntándose qué vendrá después, por lo que muchos podrían optar por no votar en lugar de votar por lo que no entienden.

A esto se suma lo que politólogos han venido denunciando. Muchos coinciden en que "la integración europea ha hecho que la política sea más complicada y que sea más difícil ver dónde y cómo se toman las decisiones".

"Creo que a la mayoría de las personas les gusta Europa, especialmente a los jóvenes, pero no saben cómo funciona o piensan que está llena de tecnócratas inútiles. Además, creo que lo damos por sentado", dijo Adele, una francesa de 30 años. "A los medios les importa. ¿A la gente? No estoy tan segura", afirmó.

Tony, de 36 años y también de Francia, resumió, en su opinión, el malestar y el desapego de los votantes: "Tal vez soy un mal ciudadano, pero no me importa. Y a los políticos tampoco".

(few/eal)

