Elecciones en Gran Bretaña: el "brexit" bajo el árbol de Navidad

Al final de la jornada electoral, el ganador de los comicios, Boris Johnson, envió un mensaje a los votantes que habían apoyado anteriormente al Partido Laborista y que ahora se han volcado hacia los conservadores: "Es posible que su mano haya temblado al marcar la casilla de los conservadores, en la cabina de votación. Incluso tal vez vuelvan a votar por el Partido Laborista la próxima vez. Con más razón, siento con la mayor humildad que me he ganado su confianza, y no los decepcionaré", dijo Johnson en la sede de su partido.

De hecho, a pesar de los caóticos meses, el primer ministro consiguió una mayoría absoluta muy amplia de 364 escaños en la Cámara de los Comunes británica, algo que no sucedía hace 32 años, cuando la legendaria primera ministra conservadora, Margaret Thatcher, lo consiguió.

Los socialdemócratas fueron los grandes perdedores

Boris Johnson derribó las fortalezas del Partido Laborista en el norte y en el centro de Inglaterra y Gales. Los votantes cambiaron de idea porque finalmente querían retirarse de la Unión Europea y la postura del líder laborista, Jeremy Corbyn, fue siempre imprecisa.

Corbyn había promovido un segundo referéndum y una nueva ampliación para el plazo del "brexit", además de nuevas negociaciones con la UE. Sin embargo, los votantes se quedaron en el sencillo mensaje de Johnson: "Let's get Brexit done"

Por su parte, Jeremy Corbyn anunció que no conduciría a los laboristas en otra campaña electoral, aunque integrantes de su partido piden su renuncia como presidente. Con sólo 203 escaños en la Cámara de los Comunes, el Partido Laborista ha logrado su peor desempeño desde la Segunda Guerra Mundial. "Tenemos que analizar el resultado ahora", expresó Corbyn tras la derrota.

Boris Johnson celebra que finalmente podrá gobernar con mayoría parlamentaria.

Johnson puede gobernar e impulsar sus cambios

Anteriormente, Boris Johnson no había obtenido la mayoría en el Parlamento y, por lo tanto, no había podido renegociar un tratado de retirada con la aprobación de la UE. Ahora, finalmente quiere y puede llevarlo a cabo. Además, Boris Johnson aconsejó a los ruidosos opositores al "brexit", que protestan regularmente ante el Parlamento y su oficina en Downing Street, que guardaran silencio.

"Me refiero, sobre todo, a mi amigo con ese gran sombrero azul. Ahora deberías meter un calcetín en tu megáfono", recomendó Johnson, riéndose de los anti "brexit".

La próxima semana será aprobado el contrato oficial de salida del Reino Unido de la UE, en la nueva Cámara de los Comunes. La promesa de Boris Johnson era que habría claridad sobre el tema antes de la cena de Navidad. Entonces, el Parlamento Europeo tendrá que ratificar el tratado de dimisión. El 31 de enero a las 23.00 horas CET, y tras haber formado 47 años parte de la comunidad, el Reino Unido abandonará formalmente la Unión Europea.

Después del "brexit" viene la transición

Por ahora, la situación de las personas y de las empresas no cambiará mucho. El 1 de febrero de 2020 entrará en vigor un periodo transitorio de once meses. Durante ese proceso, Gran Bretaña permanecería en el mercado interior y en una unión aduanera con los 27 Estados de la UE, pero ya no podría votar en los órganos de la UE. El recientemente electo primer ministro británico usará ese intervalo de transición para negociar un acuerdo comercial con la UE y un nuevo tratado marco político con los europeos. Los observadores en Londres esperan que el gobierno conservador ponga sus ideas sobre la mesa en febrero o marzo.

El calendario es muy apretado, ya que un nuevo acuerdo comercial probablemente tendría que ser ratificado por todos los parlamentos de los Estados miembros de la UE. Además, los conservadores británicos quieren negociar un acuerdo comercial con los Estados Unidos lo antes posible, que sin duda se desviaría de las normas europeas.

El gran perdedor de las elecciones en el Reino Unido fue el Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn.

La unidad de Gran Bretaña podría tambalearse

En Irlanda del Norte, las fuerzas conservadoras, que están comprometidas con la unión con Gran Bretaña, perdieron en estas elecciones. Esto se debe, probablemente, a que los norirlandeses seguirán formando parte del mercado interior de la UE después del "brexit", y a que se establecerá una frontera aduanera entre la isla irlandesa y Gran Bretaña.

A diferencia de Inglaterra y Gales, Escocia ha vuelto a pronunciarse totalmente en contra del "brexit". Aquí, el Partido Nacional Escocés (SNP) logró una inesperada victoria electoral y ganó 48 de los 59 posibles diputados. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, podría iniciar una vez más un referéndum de independencia. Su lógica: Escocia podría permanecer en la UE solo como país independiente. En la unión con Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, se vería obligada a ejecutar el "brexit". Sturgeon quiere solicitar un segundo referéndum antes de Navidad, el que probablemente Londres podría rechazar. El primer referéndum sobre la independencia de Escocia fracasó en 2014.

(ju/cp)

