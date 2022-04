El término alemán "Putinversteher" es adoptado internacionalmente

Si una entrada en Wikipedia se considera de algún modo un indicador de reconocimiento en la actualidad, entonces el mundo debería estar atento a la nueva página en inglés dedicada a la palabra alemana "Putinversteher", que se traduce literalmente como "el que entiende a Putin".

El término combina el nombre del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el sustantivo alemán "Versteher", que significa "entendedor".

Con su propia página de Wikipedia en inglés, la palabra se une a otros términos alemanes que se han incorporado a la lengua inglesa en los últimos años.

Un ejemplo destacado es "Lügenpresse", un insulto popular en la época nazi que se traduce aproximadamente como "prensa mentirosa", utilizado para desacreditar los informes de los medios de comunicación que no se alinean con la ideología del usuario. En los últimos años, el término ha resurgido con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y con los partidarios de Donald Trump en Estados Unidos.

"Lügenpresse" es un término alemán peyorativo que también se ha utilizado en inglés en los últimos años.

Cuando se añade "Versteher" al final de una palabra en alemán, suele hacerse para indicar una mezcla de ironía y adulación, como señala un reciente artículo de The Economist. De este modo, la palabra "Putinversteher" se utiliza a menudo para describir a alguien que expresa su simpatía por el presidente ruso.

Término con connotación negativa

El término, que ya se utilizaba tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, suele tener una connotación negativa, y especialmente desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

Cuando Rusia lanzó su ataque a Ucrania, personas que podrían calificarse de "Putinversteher" -incluidos destacados políticos y tertulianos alemanes- señalaban, por ejemplo, que la expansión de la OTAN hacia el este debía entenderse como una amenaza real para Rusia, o comparaban la invasión de Ucrania con la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, que fue otra guerra ilegal.

No se trata de que tales "Putinversteher" apoyen la violencia actual, sino que, como dice Wikipedia, su actitud hacia el presidente Putin y la forma en que está dirigiendo a Rusia podría implicar una especie de "sí, pero hay que entender la posición de Putin".

También está muy extendida entre los "Putinversteher" una estrategia ampliamente conocida como "whataboutism", o desviar las críticas a Rusia señalando diferentes abusos cometidos en Occidente.

Muchos políticos de extrema derecha estaban felices de mostrar sus vínculos con Putin antes de la guerra, incluyendo a Marine Le Pen, aquí en 2017.

Los periodistas de lengua inglesa lo utilizan

Antes de que el término obtuviera su entrada en Wikipedia, y antes de la actual guerra de Rusia contra Ucrania, la palabra "Putinversteher" ya se utilizaba en varios artículos en inglés.

En un artículo publicado en enero de 2021 en Riddle -un sitio web de análisis político centrado en Rusia-, el politólogo e historiador Dmitiri Stratievski analizó si Armin Laschet, que fue líder de la Unión Demócrata Cristiana (el partido de Angela Merkel), debería ser considerado un "Putinversteher merkeliano" por su apoyo a la dependencia de Alemania del gas ruso.

Paul Gregory, un profesor de Economía de la Universidad de Houston que tiene un blog en Forbes, utilizó el término en el título de un artículo en abril de 2014: "Empathizing With The Devil: How Germany's Putin-Verstehers Shield Russia" ("Empatizando con el diablo: cómo los alemanes que apoyan a Putin protegen a Rusia") detalla cómo varios políticos alemanes de alto nivel se han puesto del lado de Rusia a pesar del mal historial de derechos humanos de su gobierno y de la anexión de Crimea.

Gregory cita al ex canciller alemán Gerhard Schröder, que estuvo al frente del país de 1998 a 2005, como uno de los más "atroces Putinverstehers".

Schröder, que ideó el proyecto Nord Stream junto con Putin cuando aún era canciller, se convirtió más tarde en jefe del consejo de supervisión de la compañía energética estatal rusa, Rosneft. Se le considera amigo personal del presidente ruso.

Incluso mientras Rusia invadía Ucrania, Schröder se abstuvo de hacer comentarios que incriminaran al régimen ruso, hasta el punto de que todos los empleados de su oficina dimitieron.

Pero a medida que se informa a diario de nuevas atrocidades en la guerra de Ucrania, han ido creciendo en Alemania los llamamientos a sancionar al propio Schröder, y los argumentos que suelen utilizar los "Putinversteher" han perdido definitivamente su credibilidad.

(gg/ers)