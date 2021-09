El SPD gana también las elecciones regionales de Berlín

Las mejores imágenes de la jornada electoral en Alemania

¿Voto válido o voto nulo?

De inmediato saltaron las alarmas alertando de que Laschet no había respetado el principio básico del voto secreto y que debía ser anulado. Pero el presidente de la Comisión Electoral fue claro al respecto: su voto es válido y agregó que el presidente de la mesa no debería haberle permitido introducir la papeleta. Una vez dentro, ya no puede ser desechada y "por lo tanto es válida", explicó.