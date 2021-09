La Izquierda se asegura su presencia en el Bundestag

El partido La Izquierda (Die Linke) obtuvo este domingo (26.09.2021) al menos tres mandatos directos en las elecciones al Bundestag. Por lo tanto, volverá a estar representado en el nuevo Parlamento alemán como grupo parlamentario, aunque no supere la barrera del cinco por ciento.

Los diputados Gregor Gysi y Gesine Lötzsch, en Berlín, y Sören Pellmann, en Leipzig, revalidaron sus mandatos directos en sus distritos electorales, como demostró el recuento final de todos los votos en sus circunscripciones. Por otro lado, la diputada berlinesa Petra Pau perdió su mandato directo; y tras el recuento de casi todos los primeros votos, esto también le sucedería al anterior quinto mandato directo de La Izquierda, también en Berlín.

Por lo tanto, resulta ya irrelevante si el partido supera o no la barrera del cinco por ciento en la segunda votación. Tras el recuento de 293 de las 299 circunscripciones alemanas, La Izquierda se situaba en un 4,8% en torno a las 3.30 horas, según la autoridad electoral. La razón es la llamada cláusula de mandato directo: si un partido gana tres o más mandatos directos, el mandato se asigna según el resultado del 'segundo voto' (la votación a nivel general, no de la circunscripción), incluso aunque este partido no obtenga suficientes votos para superar el umbral electoral.

La Izquierda, entonces bajo otras siglas, ya se benefició de esta regla en 1994, cuando obtuvo solo un 4,4% de los segundos votos válidos, pero gracias a cuatro mandatos directos consiguió 26 escaños.

lgc (dpa/afp)