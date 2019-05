El perfume que a nadie se le hubiera ocurrido fue creado por un computador

El programa de inteligencia artificial se llama Philyra, y tanto desarrolladores como usuarios concuerdan en que se trata de una "mujer”, cuenta en tono de broma el perfumista David Apel.

Desde luego que la llamada "inteligencia artificial” no tiene conciencia ni género. Es solo un sistema informático, una red de neuronas artificiales, creada para almacenar, procesar y recombinar grandes cantidades de datos. Además, no puede ni oler ni analizar fragancias en el aire. Sin embargo, esta es la nueva empleada del fabricante de fragancias Symrise en Nueva York. "Yo la entrené, y ahora es ella la que me entrena a mí", dice Apel, perfumista desde hace 39 años, refiriéndose en femenino a este programa de inteligencia artificial que fue desarrollado en una cooperación entre Symrise e IBM Research.

La primera creación de Philyra sale al mercado el "Día dos Namorados", la versión brasileña de San Valentín, el 12 de junio. El perfume está dirigido a los millennials, personas nacidas en los años 80 ó 90.

La biblioteca de las fragancias

Hacer un perfume es como preparar un buen plato. Según Apel, los perfumistas disponen de aproximadamente 1300 sustancias para crear una nueva fragancia. Estas son, en parte, sustancias sintéticas, en parte extractos de flores, frutas, musgos y especias. Un perfumista combina varios ingredientes y ajusta la fórmula hasta que sale una fragancia nueva y agradable.

El sistema de inteligencia artificial Philyra basa su conocimiento en un archivo de datos, que comprende la composición de casi 1.7 millones perfumes. También sabe en qué país, a qué edades y a cuál sexo se ha vendido más una fragancia en particular. "Entre todas estas creaciones, el sistema busca un espacio, y posibilidades que nadie había aprovechado, hasta ahora", explica Apel.

Apel no tiene miedo de que Philyra lo deje sin empleo. Lo ve más como un trabajo de equipo entre hombre y máquina. "Así puedo ver fórmulas de perfumes que nunca hubiera imaginado", dice Apel, porque el conocimiento y la experiencia a menudo limitan: "Tiendo a preferir ciertos ingredientes y quiero hacer un tipo de fragancia muy específico".

David Apel, perfumista.

Philyra trabaja sin influencias culturales o de gusto

"Es universal", explica Achim Daub, miembro de la junta de Scent & Care en Symrise. Además, el sentido del olfato no importa en el negocio de los perfumes. "Sé cómo huele un perfume cuando conozco su composición. Y eso es lo que hace Philyra", agrega Daub.

"Sin el aprendizaje automático, una cosa así sería imposible", dice Katharina Morik, profesora del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Técnica de Dortmund. Hasta hace unos años, las computadoras eran tan inteligentes como el conocimiento con el que se alimentaban. Con el aprendizaje automático, especialmente el "aprendizaje profundo”, un sistema informático puede ahora generar conocimiento basado en la experiencia, reconocer patrones en ejemplos y generalizar estos ejemplos.

Gracias a su base de datos, utilizando el aprendizaje automático, Philyra descubrió cómo combinar los muchos ingredientes de un perfume, dice Joana Maria, investigadora de IBM Research involucrada en el desarrollo de Philyra. "Ella ha aprendido qué funciona bien; cuál sustancia puede ser reemplazada o cuáles combinaciones gustan más en los distintos mercados".

La compañía cosmética O Boticário encargó tres versiones diferentes del perfume para el "Día dos Namorados" en Symrise: un jurado eligió entonces la fragancia que más les gustó, sin saber qué versión era. "La gran mayoría optó por el perfume 100% hecho por computador".

(jov/er)

La magia de los cerezos en flor Una fiesta para los sentidos Es todo un espectáculo natural que embriaga los sentidos. Zambullirse en un mar de flores rosadas es una experiencia especial en un país donde la llegada de la primavera se espera cada año con ansias tras el oscuro invierno.

La magia de los cerezos en flor Una de las avenidas más bellas del mundo La calle Heerstrasse en Bonn es famosa debido a sus cerezos. Se la considera una de las diez avenidas más bellas del mundo. Muchos turistas, principalmente de Asia y Australia, siguen desde sus hogares el "Blog de los cerezos" para organizar su viaje en el momento correcto.

La magia de los cerezos en flor Detenida en el tiempo Además de la Heerstrasse, los estrechos pasajes en el centro histórico de Bonn, antigua sede del Gobierno alemán, atraen a los turistas. En primavera, las flores de cerezo añaden más encanto a las calles, que parecen detenidas en el tiempo, con sus farolas, adoquines y fachadas antiguas.

La magia de los cerezos en flor Paisaje encantado Hay dos calles principales en el casco histórico (Altstadt) de Bonn, en las que los árboles de cerezos son más espectaculares: la Breitestrasse y la Heerstrasse. En 1984 se plantaron árboles japoneses para mejorar el entorno ecológico y las condiciones de vida en esa parte de la ciudad.

La magia de los cerezos en flor Sensibles al frío y la lluvia Las flores de cerezo son extremadamente sensibles. Las primeras sólo florecen bajo la protección del tronco del árbol. La lluvia y las bajas temperaturas, comunes por la noche en esta época del año en Europa, pueden dañar los pétalos tiernos.

La magia de los cerezos en flor Capullos color de rosa Los cerezos del centro de Bonn se podan de forma que las ramas no se puedan alcanzar fácilmente. Esto las protege porque, si estuvieran a menor altura, podrían ser el blanco de los cazadores de souvenirs.

La magia de los cerezos en flor Atracción en la red No es fácil encontrar la perspectiva ideal para tomar una foto en medio de este mar rosado. Cuando se consigue, los árboles de cerezo rápidamente caen en las redes sociales. Las flores ya tienen un blog dedicado a ellas donde todo el mundo puede postear sus fotos.

La magia de los cerezos en flor Congestión de fotógrafos Muchas calles de esta hermosa zona tienen una sola dirección en el tráfico, pero a pesar de esto, el gran número de fotógrafos aficionados y turistas sigue ocasionando atascos. Todo el mundo se detiene espontáneamente, encantado por la belleza de la calle florida, y usa los dispositivos más diversos para tomar una fotografía.

La magia de los cerezos en flor Selfie con flores Desde que la Heerstrasse está en la página de Facebook “Lugares que tienes que conocer antes de morir”, la estrecha calle atrae incluso a más turistas y ya se encuentra entre las “diez calles más hermosas del mundo”.

La magia de los cerezos en flor Cielo color rosa Todos hacen votos para que no llueva o hiele, porque eso anticiparía el final del hermoso escenario. Después de todo, el clima en abril es impredecible en Alemania.

La magia de los cerezos en flor Barrio artístico convertido en turístico La parte antigua de la ciudad es un área residencial con muchos cafés, estudios artísticos y tiendas alojadas en casas con estilo modernista. La región de Bonn también es pintoresca el resto del año, pero los árboles de cerezo la hacen un lugar aún más especial.



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube