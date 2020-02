El mercado audiovisual de la Berlinale pone el foco en Chile

Berlinale 2020: la pasión por el cine

EE.UU.: lejos de Hollywood

En el pasado solía haber una que otra película de Hollywood en la competencia. Este año, ambas contribuciones de EE.UU. son más bien películas producidas independientemente de los grandes estudios, sin las típicas estrellas de Hollywood. En la cinda de la británica Sally Potter, "The Roads Not Taken", se puede ver a Javier Bardem y a Elle Fanning (foto), así como a Salma Hayek y a Laura Linney.