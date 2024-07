El Kremlin condena la violencia tras atentado contra Trump

Rusia condenó este domingo (14.07.2024) "cualquier manifestación de violencia en el marco de la lucha política" tras el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump en un mitin, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Rusia siempre ha condenado y nosotros condenamos decididamente cualquier manifestación de violencia durante la lucha política", afirmó a la prensa rusa.

"Después de numerosos intentos de eliminar al candidato Trump de la arena política utilizando primero herramientas legales (...), tribunales, fiscales, intentos de desprestigio político, era obvio para todos los observadores externos que su vida estaba en peligro", dijo el portavoz, que expresó sus condolencias también a las víctimas del atentado y a los heridos.

Peskov afirmó que Rusia "no piensa ni considera que el intento de eliminación del candidato a la presidencia Trump fuera organizado por las autoridades, pero la atmósfera creada por esta Administración en el curso de la lucha política, la atmósfera en torno al candidato Trump provocó eso que hoy enfrenta Estados Unidos".

Añadió que "el estilo de trabajo de la actual Administración es tal que prefieren solucionar todo desde posiciones de fuerza, incluyendo los asuntos internacionales". Unas declaraciones anteriores de la ministra de Exteriores, María Zajárova, aprovecharon para cargar contra el apoyo estadounidense a Ucrania sin condenar claramente el atentado. "Jamás buscan hallar compromisos", continuó Peskov. "Ahora, de hecho, la violencia se ha trasladado al interior del país", afirmó.

Y se abstuvo de valorar cómo el atentado contra Trump incidirá en la legitimidad de las elecciones estadounidenses. "No es algo que nos corresponda juzgar, no tenemos ni la más mínima intención de interferir en los asuntos internos de Estados Unidos", indicó, al señalar que el presidente ruso, Vladimir Putin, no tiene previsto de momento comunicarse con Trump tras el atentado.

