El jefe de la ONU llama al cese inmediato del fuego en Libia

La semana en imágenes (del 1 al 7 de abril de 2019)

May anuncia que solicitará una nueva prórroga para el "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, anunció que solicitará una nueva prórroga para el "brexit" tan corta "como sea posible", para tratar de acordar con la oposición una vía de salida de la Unión Europea que cuente con un respaldo mayoritario. Reino Unido abandonará la UE de manera no negociada el 12 de abril si no respalda un acuerdo, el cual tendrá que ser aceptado por la UE.