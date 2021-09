El "hombre de la selva" vietnamita que pasó 40 años en la jungla muere de cáncer 8 años después de regresar a la civilización

Un hombre de 52 años que vivió durante 40 años con su padre en una selva del centro de Vietnam –después de haber desaparecido durante la guerra de Vietnam– murió de cáncer, según informó su hermano.

"Mi hermano mayor falleció a las 7 de la mañana después de más de un año de lucha contra el cáncer de hígado", dijo Ho Van Tri, el único miembro superviviente de una familia que sufrió numerosas bajas en los bombardeos estadounidenses. "Sufrió mucho dolor en sus últimos días".

Guerra de Vietnam

Ho Van Lang, de 52 años, fue visto corriendo hacia el bosque con su padre Ho Van Thanh en 1973, después de que los bombardeos mataran a la esposa y a los otros dos hijos de Thanh.

Thanh, que luchaba por Vietnam del Norte cuando la bomba impactó en su casa, dejó atrás a otro hijo, Ho Van Tri, tras la tragedia. Thanh murió en 2017.

El padre y el hijo desaparecidos fueron finalmente encontrados viviendo en la selva en agosto de 2013 y posteriormente regresaron a casa para vivir con la familia que les quedaba.

El descubrimiento conmocionó a la comunidad local en ese momento, ya que se creía que los hombres estaban muertos.

Mientras estaban en la selva, los dos hombres supuestamente sobrevivían recogiendo verduras del bosque y cazando animales. No tenían contacto con el mundo exterior.

Las fotografías del momento de su descubrimiento muestran a Lang con el pelo revuelto y un taparrabos hecho con corteza de árbol. Mientras que su padre hablaba vietnamita, Lang, que solo tenía 3 años cuando entraron en la selva, tenía dificultades para comunicarse con alguien cuando salieron del bosque, según informan los medios locales.

FEW (dpa, Times Now, New York Post)