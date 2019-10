El Gobierno cubano sale a la caza de divisas

El modelo de negocios de Tony Morejón era, hasta ahora, un negocio redondo. Morejón es oriundo de las cercanías de La Habana y vive hace 17 años en Ciudad de México, desde donde se dedica a enviar productos hacia Cuba.

Desde hace años, los cubanos vuelan a países como Panamá, Ecuador y México para traer productos de todo tipo y venderlos en la isla: equipos de aire acondicionado, refrigeradores, vestimenta, autopartes y artículos religiosos. A menudo trabajan solo como "mulas”, y de la compra y venta se ocupan personas como Tony Morejón, que pagan, por lo general, el pasaje en avión, el alojamiento y las comidas durante una estadía de varios días, y de todos modos hacen pingües ganancias.

Millones ganados sin anuencia del Estado

Lo que surgió en estos últimos años es un sistema de importación floreciente y diverso sin el consentimiento del Estado cubano. Según estimaciones del Havana Consulting Group, con sede en Miami, este negocio mueve anualmente cerca de 2.000 millones de dólares que quedan en el extranjero. Dinero que el Estado cubano, que carece de divisas en forma crónica, deja que se le vaya entre los dedos.

El mercado de las "mulas” se reduce

Pero esto está por cambiar. El Gobierno de Cuba venderá próximamente electrodomésticos, motocicletas y otros productos directamente en dólares estadounidenses y en otras divisas, a precios bajos, y ofrecerá servicios para la importación de bienes. Esto es parte de un nuevo paquete de medidas que el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, junto con varios ministros, anunciaron el martes de esta semana (15.10.2019) en la televisión estatal cubana. Un paso destacable, con el que el gobierno espera el ingreso de divisas y la anulación del mercado informal de las "mulas”. "De ese modo, la gente no necesitará viajar a Panamá o a la República Dominicana”, dice Alejandro García, empleado en el sector privado, que evalúa en primera instancia la medida de forma positiva. "Pero ya tendrían que haberlo hecho hace tiempo. En los últimos años se fueron miles de millones al extranjero por medio de las ‘mulas'. ¡El dinero que ha perdido el gobierno!”, apunta.

Cubanos haciendo fila para comprar pollo congelado. (24.04.2019).

Menos divisas a causa de las sanciones de Trump

"Ahora, el gobierno recurre a los cubanos en el extranjero”, se queja Reinaldo Carreño, un carpintero que no quiere que publiquemos su verdadero nombre. "No se trata más que de eso: quieren que la gente mande dinero”. Pero eso, según él, no solucionará nada, ya que solo una parte de la población puede comprar en esas tiendas: los que tienen familia en el extranjero que les transfieren dinero. A través de las medidas anunciadas, el Gobierno cubano espera poder atraer divisas para poder comprar en otros países productos básicos y mejorar el abastecimiento en Cuba.

El Gobierno de Donald Trump prohibió en EE. UU. el turismo de cruceros hacia Cuba, limitó las transferencias de dinero y sancionó a los barcos que transportan petróleo hacia la isla. Debido al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, a La Habana le faltan importantes cantidades de divisas. Y eso, a su vez, provocó crisis de abastecimiento de productos como huevos, aceite de cocina y harina en los últimos meses.

Al Peso Cubano se le une el dólar, "y pronto tendremos 15 o 16 monedas", teme un cubano.

Cada vez más monedas extranjeras

El Peso Cubano Convertible (CUC), que circula junto con el Peso Cubano (CUP) y está acoplado al dólar, es convertible, pero solo en Cuba. Para poder comprar productos en el extranjero, el Gobierno cubano necesita divisas duras. Si se compra un refrigerador en CUC en la isla, el precio no se puede calcular automáticamente en divisas, ya que una gran parte del CUC no está cubierta por estas.

Los trabajadores independientes cubanos podrán importar en el futuro productos y provisiones, aun cuando esto solo sea posible a través de empresas estatales. Según el anuncio del Gobierno, no habrá limitaciones para ese sector.

Por otro lado, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, admitió que el Gobierno, debido a la falta de liquidez, "no está en condiciones de satisfacer la demanda interna” ni de mantener la estabilidad de la oferta. "Es cierto que se incorpora una moneda más", admitió Gil, pero "no el efectivo, no se está planteando que va circular el dólar como una moneda efectiva", añadió. "En las tiendas de divisas aceptarán, además de dólares, euros y pesos mexicanos, también yuanes y dólares canadienses…”, subraya, por su parte, Reinaldo Carreño. "Pronto ya no tendremos más dos monedas, sino 15 o 16”.

Andreas Knobloch, desde La Habana (cp/ers)

