El gobierno alemán prohíbe las terapias contra la homosexualidad

El Gobierno alemán aprobó este miércoles (18.12.2019) el proyecto de ley por el que quedarán prohibidas las terapias contra la homosexualidad, bajo la consideración de que ésta no es una "enfermedad" y que por tanto no precisa "curación". La nueva normativa ha sido elaborada por el ministro de Sanidad, el conservador Jens Spahn, e incluye penas que van de la sanción económica a un año de prisión para quienes la vulneren.

La prohibición de aplicar cualquier terapia de las llamadas de "conversión" será total en menores de edad. Para los mayores de 18 años será asimismo punible, si no hay plenas garantías de que este no accedió a ella bajo presión, amenaza o engaño. Las llamadas terapias de conversión implican infligir "daños psíquicos y físicos" a quienes las recibe, afirmó Spahn. "Estas terapias no curan, sino que hacen enfermar", añadió el ministro, miembro de la presidencia de la Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana y abiertamente homosexual.

"Yo no creo en estas terapias, quizá por mi propia homosexualidad: siempre digo que nuestro querido Dios habrá pensado algo", afirmó el ministro a principios de año en una entrevista con el diario taz. Hoy ha destacado que espera lanzar con esta ley un mensaje a todos a los que pelean contra su propia homosexualidad: "está bien como eres".

Se espera que el proyecto de ley se apruebe ya el año que viene sin inconvenientes en el Bundestag, aunque diversas organizaciones alemanas de homosexuales han instado a una formulación aún más estricta y a elevar la edad de la prohibición total hasta los 25 años. (efe/dpa)

