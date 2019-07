El frustrado plan de convertir a Guatemala en "tercer país seguro"

Iba a ser un convenio sin precedentes: según diferentes medios internacionales como The New Yorker, el lunes de esta semana (15.7.), el presidente guatemalteco Jimmy Morales iba a viajar a EE.UU. para reunirse con el presidente Donald Trump y firmar un controvertido acuerdo que habría convertido a Guatemala en tercer país seguro. En pocas palabras, habría significado que los migrantes centroamericanos, en lugar de poder pedir asilo en EE.UU., serían mandados de regreso a Guatemala, ya que sería considerado como tercer país seguro.

Sin embargo, diferentes personas interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que el presidente Morales firmara el controvertido acuerdo. Uno de ellos fue Manfredo Marroquín. "Firmar el convenio hubiera sido un suicidio para el país", explica el ex-candidato presidencial del partido Encuentro por Guatemala. "Hubiera significado meternos en una situación que iba a agravar toda la crisis nacional porque estamos hablando de traer a miles de personas al año, y el Estado se iba a obligar a atenderlas con salud, educación y empleo; algo que ni les da a los guatemaltecos."

El domingo recién pasado, la Corte de la Constitucionalidad otorgó un amparo provisional. La resolución obliga al presidente a buscar el apoyo del Congreso guatemalteco para poder firmar el convenio. Con este fallo, la iniciativa del presidente está prácticamente muerta. "El Congreso difícilmente se sume a aprobar una iniciativa con poco apoyo popular, que va en contra de los intereses nacionales", opina Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.

Jimmy Morales.

Ante los amparos interpuestos, el gobierno de Guatemala suspendió el viaje de presidente Morales a Washington, sosteniendo que "en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro", según un comunicado oficial. Sin embargo, las investigaciones de medios como The New Yorker cuentan otra historia. "Lo único que busca Jimmy Morales es quedar bien con el presidente estadounidense", opina el ex-candidato presidencial Manfredo Marroquín, "porque Morales cree que así va a gozar de inmunidad y no lo van a perseguir." Morales ha sido acusado de financiamiento ilícito electoral y otros actos de corrupción. Sin embargo, las investigaciones no han fructificado, ya que el Congreso guatemalteco no le ha quitado la inmunidad al presidente.

Ante el fracaso del plan de convertir a Guatemala en tercer país seguro, el Gobierno de EE.UU. ha adoptado una llamada regla final provisional (IFR, según sus cifras en inglés). Dicha regla contempla que todos los migrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU. para pedir asilo deben haberlo pedido antes, sin éxito, en un país de paso fuera de su lugar de origen. Para los centroamericanos, significa que tendrían que haber hecho un trámite de asilo sin éxito, por ejemplo en México, antes de poder pedir asilo en EE.UU., convirtiéndose México en un tercer país seguro de facto. Esta nueva regla vuelve casi imposible la solicitud de asilo en EE.UU. para migrantes centroamericanos. TTrump opta por esta decisión drástica y poca humanitaria", dice Jordán Rodas. "Como Procurador de los Derechos Humanos veo con preocupación la estrategia de su gobierno, que olvida la historia de EE.UU., un país conformado por migrantes."

