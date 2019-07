HRW: Trump intenta impedir que la gente haga valer su derecho al asilo

Deutsche Welle: ¿Cuán extensas fueron las redadas anunciadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que se suponía que tendrían lugar el domingo?

Grace Meng: Hubo informes de que los policías llamaron a las puertas, pero que la gente afectada no las abrió porque los policías no tenían órdenes de arresto. También hubo rumores de acciones de la ICE en trenes subterráneos de la ciudad de Nueva York, pero resultaron ser falsos. Por lo tanto, parece que las redadas -al menos durante el fin de semana- no se llevaron a cabo como se temía.

De todos modos, el anuncio tuvo un gran efecto. La gente tenía miedo y dejó de hacer cosas que de otro modo habría hecho. Y este es realmente solo un día, entre muchos, que muestra lo que significa vivir como inmigrante bajo el gobierno de Trump.

¿Por qué no se llevaron a cabo las redadas a gran escala?

Grace Meng, investigadora de Human Rights Watch en Estados Unidos.

Los representantes del gobierno que dijeron a los medios de comunicación que las redadas tendrían lugar el domingo; pero también dijeron que podrían tener lugar durante la semana. Por lo tanto, todavía no podemos suponer que se hayan cancelado. Según la prensa, algunos funcionarios dijeron que habían perdido el elemento sorpresa porque las redadas se habían anunciado con antelación. Así que quizás hayan decidido no empezar el domingo porque pensaron que mucha gente se iba a esconder.

¿Qué espera para el resto de la semana?

Supongo que las personas continuarán escondiéndose, que más personas no llevarán a sus hijos a la escuela o al médico, y que reducirán al mínimo sus actividades al aire libre.

¿Qué opina de estas redadas?

Nos preocupan profundamente las inmensas violaciones de los derechos humanos que se producirían si se llevan a cabo las redadas anunciadas: más separaciones de familias, más encarcelamientos de familias.

Además, los afectados no hacen uso de servicios indispensables e importantes, ni siquiera para sus hijos, aunque sean ciudadanos estadounidenses. El derecho a la educación es un derecho fundamental absoluto que se aplica a todos los niños, independientemente de su estatus legal. Algunos padres han decidido no enviar a sus hijos a la escuela. Esto ha sucedido en el pasado y sucederá en el futuro. Esto tiene grandes consecuencias para los niños.

Donald Trump no solo quiere deportar a miles de inmigrantes, sino que también quiere asegurarse de que menos gente llegue a Estados Unidos. Una nueva regla establece que los inmigrantes que lleguen a Estados Unidos a través de un tercer país ya no podrían solicitar asilo. ¿Qué opina?

Estamos profundamente preocupados por los abusos que suponemos que se producirán cuando las autoridades mexicanas se centren en impedir que los migrantes de América Central continúen su viaje a Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen la obligación, en virtud de sus propias leyes y del derecho internacional, de recibir a los solicitantes de asilo y de garantizarles un juicio justo. Los países de la región a través de los cuales viajan los migrantes no pueden necesariamente proporcionar una protección adecuada a los solicitantes de asilo. Los Estados Unidos no deben obligar a los solicitantes de asilo a desplazarse a otros países. No les exime de su responsabilidad internacional de proteger a estas personas.

Conocí a personas que huyeron de sus países porque trabajaron como intérpretes para el ejército estadounidense y viajaron a través de Centroamérica y México para buscar asilo en Estados Unidos. Cuando huyen de la persecución, a menudo no consiguen obtener un visado para llegar directamente a su destino. Es otro intento de la administración Trump de impedir que la gente haga valer su derecho al asilo.

Grace Meng es subdirectora de la sección estadounidense de Human Rights Watch y se ocupa especialmente de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

(gg)

