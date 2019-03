El Día de la Mujer merece más acción y menos palabras en Alemania

¿Día de lucha o de celebración? ¿Necesario o superfluo? Falta un ideario político para el Día de la Mujer en Alemania. Si se pregunta aquí por el 8 de marzo, se obtienen duras críticas o bien un indiferente encogimiento de hombros. Unos lo consideran una reliquia socialista que les recuerda la época en que el país estaba dividido y las mujeres en Alemania del Este recibían claveles rojos y frases bonitas este día. Para otros, las mujeres en Alemania no tienen nada que celebrar mientras sigan cobrando menos que los hombres y se vean más sobrecargadas de trabajo en el hogar. Y no son pocos tampoco los que se preguntan si no es exagerada tanta reivindicación: tan mal no se puede ir en igualdad de derechos si el país ha estado gobernado los últimos 13 años por una mujer.

Anja Brockmann, redactora de DW.

¿Todo por un día libre?

Lo retraídos que se muestran los alemanes con este Día de la Mujer se muestra particularmente en Berlín. Aquí y solo aquí en la capital alemana, uno de los 16 estados del país, el 8 de marzo será por primera vez un feriado oficial. Era de esperarse que empresarios y economistas se quejaran del costo de un día no laborable y que las iglesias, por ejemplo, habrían preferido tener otra festividad religiosa. Pero incluso el alcalde de Berlín, Michael Müller, que defendió con fuerza hacer el día oficial, hasta hace poco ni siquiera sabía qué estaría haciendo para celebrar la nueva festividad en su propia ciudad, lo que muestra que quizá se trataba menos de la causa de las mujeres y más de darle un día libre a los trabajadores y ganarse el favor de los votantes de Berlín.

¿Cómo sería si en el Día de la Mujer cada mujer y cada hombre dedicaran solo cinco minutos a tomar conciencia sobre la discriminación y el profundamente arraigado sexismo que las mujeres enfrentan en sus vidas cotidianas? Y sí, incluso aquí en Alemania, esto es necesario.

Mientras las mujeres en muchos otros países arriesgan sus vidas si se muestran descubiertas en público, si trabajan como periodistas o si envían a sus hijas a la escuela, los problemas que las mujeres enfrentan en Alemania pueden parecer triviales. Pero incluso aquí, en la supuestamente progresista Alemania, el reclamo de igualdad garantizado en la Constitución está todavía muy separado de la realidad social actual.

Publicidad sexista en el equipo femenino del VfB Suhl.

Sexismo en la vida cotidiana y el deporte

Hay un club de voleibol alemán cuyo patrocinante, una institución turística regional, cree que está perfectamente bien imprimir "prachtregion.de" (que libremente podría traducirse como "darpalmadaaquí.com" -literalmente "regiondeesplendor.com) en los shorts de las atletas. Hay un importante minorista alemán de moda en línea que vende sus productos a una clientela femenina en toda Europa, pero que decidió aplicar una cuota de cero mujeres en su junta directiva por los próximos años. Está también el colega que denigra a su jefa por supuestamente haber obtenido el puesto por ser mujer, cuando en realidad ella lo venció durante el proceso de aplicación. Hay revistas supuestamente serias que ilustran con mujeres desnudas sus historias de portada sobre resfriados o dolores de espalda. Y por último pero no menos importante, está el mundo de las redes sociales, en el que los hombres pueden satisfacer su odio hacia las mujeres de manera impune y, por las razones más insignificantes y estúpidas, desearles que las violen o las maten.

Si todo esto es demasiado deprimente, usen el Día Internacional de la Mujer para recordar a las mujeres en Alemania y en todo el mundo que, hace más de un siglo y con un gran riesgo para sus vidas, salieron a las calles para exigir que se respeten sus derechos. Contra innumerables obstáculos, ganaron el sufragio femenino y establecieron las bases del movimiento por la igualdad de los derechos. Estas mujeres hicieron del mundo un lugar más justo y democrático, y por lo tanto, un lugar mejor para todos nosotros, sin importar el sexo o el género. ¡Y solo eso es motivo para celebrar!

(lgc/rrr)

