El conflicto de Oriente Medio y las "palabras adecuadas"

Quizás sea el tema más candente para los periodistas en este momento: ¿cómo se debe informar sobre la guerra de Gaza y el conflicto de Oriente Medio? Es un conflicto que no sólo está polarizando a la región, sino que también se está transportando a las calles de las principales ciudades occidentales y a las universidades. El debate del segundo día de la conferencia internacional Global Media Forum de DW en Bonn se titulaba: "La lucha por la objetividad, la compasión y las palabras adecuadas en el conflicto en Oriente Medio".

Los participantes: Nada Bashir, de la cadena estadounidense CNN, que también ha informado sobre la guerra en la Franja de Gaza; dos israelíes que vivenen Berlín, Shani Rozanes, de Deutsche Welle, y Susan Neiman, directora de la Fundación del Foro Einstein alemán; la periodista india Barkha Dutt y el periodista Hazem Balousha, que participó desde Gaza.

El poder del lenguaje

Las "palabras adecuadas": eso nos sumerge rápidamente en el delicado tema del lenguaje. El lenguaje describe, pero también evalúa; puede transmitir ideas y connotaciones, intencionadas o no. Por ejemplo, ¿deben los periodistas hablar de un ataque de Hamása Israelel 7 de octubre de 2023, de un ataque terrorista, de una masacre? ¿Y lo que está haciendo el Ejército israelí en la Franja de Gaza es una guerra, un acto de represalia, incluso un genocidio contra los palestinos? Por último, ¿son antisemitas las manifestaciones en Berlín y en otros lugares contra las acciones de Israel en Gaza?

Hubo un amplio acuerdo en que la primera tarea de los periodistas es describir lo que ven, y hacerlo de la forma más objetiva posible. "No es nuestro trabajo juzgar", dijo la periodista de la CNN Nada Bashir. "Pero debemos proporcionar el contexto del 7 de octubre, explicar cómo ocurrió, aunque eso no justifique nada".

Manifestación propalestina en Berlín: hay una enorme polarización. Imagen: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Susan Neiman adoptó una postura diferente. "FUE una masacre y un crimen de guerra", dijo sobre el ataque de Hamás. Pero eso no le impidió ver el sufrimiento del otro bando. Un bebé asesinado en un bando es tan malo como un bebé asesinado en el otro. Lo que le molesta, dijo Neiman, es cuando alguien toma partido por uno u otro bando, como en el deporte. "¡Esto no es un partido de fútbol!", enfatiza.

A la periodista india Barkha Dutt le molesta especialmente que se hable de "los" israelíes y "los" palestinos. No hay que cometer el error de equiparar a todos los palestinos con Hamás y a todos los israelíes con el gobierno de Netanyahu.

Alemania es diferente

Es evidente que existe una gran diferencia entre cómo se informa del conflicto en Medio Oriente en Alemania y en otros países. Neimann dijo que cuando lee los medios de comunicación estadounidenses, británicos o alemanes, casi tiene la sensación de que se trata de conflictos diferentes. "La forma de informar alemana es bastante parcial". Aparentemente, las vidas judías valdrían más que las palestinas, indicó. Y eso, a su vez, fomenta el antisemitismo en Alemania.

¿Y la DW? "La Deutsche Welle es una institución alemana", dijo Shani Rozanes sobre su empleador, y eso se nota, señala. "Nunca trabajamos en un vacío": la DW sí utiliza el término "ataque terrorista" en sus normas lingüísticas sobre el 7 de octubre, algo que muchos medios anglosajones, por ejemplo, expresan de forma más neutral.

La diversidad en las redacciones ayuda

Shani Rozanes dice que percibe que sus colegas israelíes apenas informan sobre Gaza. Israel no salió aún del trauma del 7 de octubre, explica. Antes se trataba de las fronteras de 1967; ahora se trata de la mera existencia de Israel. "Los israelíes tienen la sensación de que el mundo entero está contra ellos". La presión internacional está intensificando el aislamiento de Israel. Sin embargo, es cierto que en Israel están saliendo a la calle manifestantes contra la política del gobierno de Netanyahu, dijo.

En el lado palestino, también hay opiniones divergentes sobre Hamás y el atentado del 7 de octubre, según el periodista Hazem Balousha, que informa desde Gaza. Aunque mucha gente celebró el ataque de Hamás contra Israel, "también se insulta a gente de Hamás en las redes sociales".

Sin embargo, Nada Bashir, de la CNN, también abogó por diferentes perspectivas dentro de un medio, refiriéndose a su equipo editorial en Londres: "Una mayor diversidad nos ayuda a adoptar diferentes perspectivas, lo que supone un enriquecimiento decisivo de nuestro trabajo".

Hubo consenso entre todos los panelistas en que los periodistas no deben tomar partido por uno u otro bando. "No existe una jerarquía del sufrimiento", afirmó la periodista india Barkha Dutt, "pero tampoco existe una jerarquía del conflicto". Lamentó que apenas se informe sobre Afganistán, por ejemplo, y sobre las dificultades de las mujeres allí. Lo siguiente debe aplicarse a los conflictos de todo el mundo: "Nuestra tarea es dar voz a los que no la tienen".

