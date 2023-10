Periodista en Gaza: "Escombros y polvo por todas partes"

El viernes pasado (13.20.2023), el Ejército de Israel pidió que más de un millón de personas se desplazaran al sur de la Franja de Gaza antes de una esperada ofensiva terrestre. Entre las personas que huyeron se encuentra Hazem Balousha, un periodista de Gaza, que trabaja para medios internacionales. Describió las condiciones que vio mientras él y su familia se dirigían al campo de refugiados de Nuseirat, en la parte sur de la Franja de Gaza.

DW: ¿Qué vio cuando tuvo que abandonar su casa en la ciudad de Gaza?

Balousha: Desorden, caos. Nadie entendía lo que estaba pasando. Cuando salí de mi ciudad, la ciudad de Gaza, vi largas colas de autos, gente con colchones en el techo de los autos, niños en los autos. Algunas personas caminaban, porque no tenían medios de transporte. Vi gente en carros tirados por burros yendo hacia el sur. Vi edificios destruidos en diferentes zonas. Algunas áreas no las reconocí debido a la devastación. Había escombros y polvo por todas partes.

Gaza, toda la Franja de Gaza, sumida en un apagón total. Sin electricidad, sin agua. El acceso a Internet es muy limitado en algunas áreas. Había colas para todo, en panaderías, en tiendas de comestibles y apenas podíamos comunicarnos, porque los teléfonos no funcionaban bien, porque la señal era muy deficiente y toda la gente intentaba llamarse entre sí.

Vi una gran cantidad de gente moviéndose desde la ciudad, desde la parte norte hacia el sur. Algunas personas se quedaron en las escuelas y otras en la calle preguntando si hay un lugar donde quedarse. Frente a mí ahora mismo veo a gente intentando llenar bidones de agua, porque no hay agua en los edificios ni en las casas. No pueden usar el baño sin agua. Yo no me he duchado desde hace como cinco días. Huelo muy mal. La comida es muy limitada.

¿Cómo es la situación donde está ahora?

Aquí en Nuseirat (una ciudad en el sur de Gaza) hay más tráfico. La gente camina más que en otros lugares que he visto y hay escasez de combustible. No hay gasolina en las gasolineras. Paré en muchas gasolineras para llenar mi estanque. Tenía poca gasolina y apenas pude conducir desde la ciudad de Gaza hasta esta zona. Todo el mundo dice: aquí no hay combustible, no hay gasolina, pregunten en otra gasolinera, pero todo sin éxito. El transporte público no funciona. A veces veo gente durmiendo o sentada en los coches. Portan todo lo que pueden cargar. Vi gente encendiendo generadores para recargar sus teléfonos, baterías o bancos de energía.

¿Cómo describiría el estado de ánimo de la gente a su alrededor?

La gente está enojada, la gente está desesperada. No sabe lo que está pasando, lo que va a pasar. Mucha gente me pregunta si hay negociaciones o conversaciones sobre un alto el fuego o algo así. Lo más importante (para la gente) es mantenerse con vida y a salvo. Pero nadie sabe si este lugar es un lugar seguro o no. Algunos escuchan las estaciones de radio para recibir noticias y escuchar lo que está sucediendo. Es todo una locura.

