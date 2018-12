EE.UU.: renuncia encargado de lucha contra Estado Islámico

La repentina decisión de sacar las tropas de Estados Unidos de Siria sigue generando coletazos. Este sábado (22.12.2018) se confirmó que el enviado especial de EE.UU. para la coalición contra el Estado Islámico (EI), Brett McGurk, presentó su renuncia en protesta por la medida, adoptada por el presidente Donald Trump sin consultar con los encargados respectivos.

McGurk tenía previsto dejar su puesto en febrero de 2019, pero el viernes comunicó al Departamento de Estado su deseo de acelerar su salida de la Administración, que se hará efectiva el 31 de diciembre, según una fuente citada por la agencia EFE. Se trata de la segunda dimisión en pocos días, luego de que el general James Mattis secretario de Defensa, también comunicara que dejará su cargo.

En un abrupto giro político, Trump anunció el miércoles 19 de diciembre que los casi 2.000 soldados desplegados en Siria ya no debían estar sobre el terreno, pues a juicio del mandatario el Estado Islámico ya fue derrotado. La noticia generó preocupación entre los aliados de Estados Unidos, como por ejemplo las fuerzas kurdas, que sienten que quedarán a merced de Turquía sin la protección de EE.UU. y temen que el EI pueda resurgir.

Trump no lo conoce

McGurk envió este fin de semana un correo electrónico a sus empleados en el que explicaba que había decidido dimitir por desacuerdos con Trump sobre Siria y debido a que el mandatario no le consulto a él ni al resto de jefes militares antes de anunciar el repliegue de tropas. "La reciente decisión del presidente fue una sorpresa y representa un cambio total en la política que se nos había comunicado", afirmó McGurk en su correo electrónico, al que accedió The New York Times.

McGurk dice haber concluido que no puede "implementar las nuevas instrucciones" del presidente y "mantener su integridad". Además, la decisión de Trump, en opinión de McGurk, deja a los aliados de Washington "confundidos" y a sus "compañeros de combate desconcertados". Según un diplomático citado por The Washington Post, McGurk valoraba mucho la alianza con los kurdos, los principales socios de EE.UU. en Siria, así como los acuerdos alcanzados con los gobiernos francés y británico, que ya han expresado su rechazo a la decisión de Trump.

En Twitter, el sábado por la noche, Trump aseguró que no conocía a McGurk y restó importancia a su renuncia.

DZC (EFE, Reuters)

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿De dónde salió el Estado Islámico? Estado Islámico, también conocido como Daesh, ISIS o ISIL, es una escisión de Al Qaeda con una ideología militante sunita. Surgió a raíz de la invasión de EE. UU. a Irak en 2003 y es liderada por Abu Bakr al-Baghdadi. Su objetivo es crear un "califato" mundial y se hizo conocido en 2014, cuando lanzó una operación militar relámpago que consiguió la captura de la ciudad iraquí de Mosul.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Dónde opera? Se estima que Estado Islámico tiene grupos operativos en al menos una docena de países, entre ellos Libia, Afganistán, Filipinas, Yemen, Siria e Irak. En estos dos últimos controla territorios, e incluso se califica a la ciudad siria de Rakka como su "capital de facto". Sin embargo, el grupo radical ha perdido buena parte del territorio que ganó durante su campaña militar de 2014.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Quién los combate? Hay varios grupos involucrados en la lucha contra Estado Islámico. Estados Unidos lidera una coalición internacional de más de 50 países, incluidas varias naciones árabes. Rusia ha lanzado numerosos ataques aéreos contra los yihadistas en el marco de su plan de apoyo al gobierno sirio. Fuerzas regionales, así como los peshmerga kurdos (en la foto), combaten al EI sobre el terreno.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Cómo se financia? Una de las principales fuentes de ingresos del grupo radical ha sido la venta de petróleo y gas. En un momento, llegaron a controlar un tercio de la producción de crudo de Siria. Sin embargo, los ataques aéreos estadounidenses se centraron específicamente en destruir esas instalaciones. Otras fuentes de ingresos son los impuestos, secuestros, extorsión y la venta de antigüedades.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Dónde llevan a cabo sus ataques? Estado Islámico se ha atribuido numerosos ataques terroristas en todo el planeta. En Europa, el grupo radical ha golpeado varias capitales, como Berlín, París y Bruselas. Los líderes de EI han realizado numerosos llamados a los "lobos solitarios" para que perpetren ataques, animando a individuos a llevar a cabo atentados terroristas sin tener vinculación directa con la organización yihadista.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Qué otras tácticas usan? El grupo usa varias tácticas para expandir su poder. Los combatientes de EI han saqueado y destruido artefactos históricos tanto en Siria como en Irak, en un intento por llevar a cabo una "limpieza cultural". También han esclavizado a miles de mujeres de grupos religiosos minoritarios. EI también usa las redes sociales para distribuir propaganda y reclutar nuevos simpatizantes.

Todo lo que hay que saber sobre Estado Islámico ¿Cómo ha impactado EI a la región? Estado Islámico ha echado más leña al fuego generado por la guerra en Siria. Millones de personas han huido de sus hogares desde que el conflicto se desató, en marzo de 2011, y muchos han intentado llegar a Europa en busca de refugio. Aunque han perdido Mosul, su bastión iraquí, los milicianos han dejado una marca de destrucción a su paso. Las regiones arrasadas tardarán años en ser reconstruidas. Autor: Rachel Stewart



