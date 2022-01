EE.UU. pide a AT&T y Verizon nuevo retraso para redes 5G

Las autoridades estadounidenses pidieron a los operadores de telecomunicaciones AT&T y Verizon que retrasen hasta dos semanas su ya pospuesto lanzamiento de redes 5G, en medio de la incertidumbre sobre la posible interferencia con equipos de seguridad de vuelo vitales, según trascendió este sábado (01.01.2022).

La puesta en servicio de la tecnología de banda ancha móvil de alta velocidad -inicialmente programada para el 5 de diciembre- ya se había pospuesto y debía realizarse el 5 de enero. Pero las compañías fabricantes de los aviones europeo Airbus y estadounidense Boeing expresaron recientemente su "preocupación" por la posible interferencia del 5G con los radio-altímetros, los dispositivos que usan los aviones para medir la altitud.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, y el jefe de la Administración Federal de Aviación, Steve Dickson, hicieron su solicitud en una carta enviada el 31 de diciembre de 2021 a AT&T y Verizon, dos de los mayores operadores de telecomunicaciones del país.

La carta oficial pidió a las empresas que "continúen haciendo una pausa en la introducción del servicio comercial de banda C", el rango de frecuencia utilizado para 5G, "por un período adicional corto de no más de dos semanas después de la fecha de implementación programada actualmente para el 5 de enero". Las empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios estadounidenses aseguraron a las empresas que el servicio 5G podrá comenzar a funcionar "según lo planeado en enero, con ciertas excepciones alrededor de aeropuertos prioritarios". Al respecto, dijeron que su prioridad ha sido "proteger la seguridad de los vuelos, al tiempo que garantizan que el despliegue de 5G y las operaciones de aviación puedan coexistir con toda seguridad".

En febrero pasado, Verizon y AT&T recibieron autorización para comenzar a utilizar bandas de frecuencia de 3,7 a 3,8 GHz el 5 de diciembre, luego de obtener licencias por valor de decenas de miles de millones de dólares. Pero tras divulgarse la preocupación de Airbus y Boeing por la posible interferencia la fecha de lanzamiento se retrasó hasta enero.

La FAA solicitó más información sobre los instrumentos y emitió directivas que limitaban el uso de altímetros en determinadas situaciones, lo que provocó temores en las aerolíneas sobre los posibles costos.

Cuando Verizon y AT&T escribieron a las autoridades federales en noviembre, para confirmar su intención de comenzar a implementar 5G en enero, dijeron que tomarían precauciones adicionales más allá de las requeridas por la ley estadounidense hasta julio de 2022, mientras la FAA completa su investigación. El conflicto entre las redes 5G y los equipos de los aviones llevó a las autoridades francesas a recomendar que las personas apaguen los móviles con esa tecnología en los aviones.

ama (afp, dpa, ap)