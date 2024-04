EE.UU. moviliza más tropas ante posible ataque iraní

Estados Unidos está incrementando el número de tropas en Medio Oriente para prepararse ante un eventual ataque iraní contra objetivos israelíes u occidentales, indicó este viernes (12.04.2024) el medio USA Today, citando a dos altos cargos que no identifica. Se teme que el ataque, respuesta al bombardeo de un consulado iraní en Siria, podría ocurrir "muy pronto y sin aviso previo".

"Estamos desplegando activos adicionales para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses", dijo un funcionario de defensa que pidió el anonimato. El diario The Wall Street Journal había adelantado que Israel se está preparando para un posible ataque de Irán que podría ocurrir tan pronto como este viernes o mañana sábado. Ese rotativo, no obstante, citó otra fuente según la cual el Gobierno iraní sigue discutiendo planes para atacar a Israel y no ha tomado una decisión final.

Irán ha amenazado con represalias a Israel por el ataque contra el consulado iraní en Damasco que mató la semana pasada a seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos dos altos comandantes, además de destruir el edificio anexo a la embajada de Teherán, que era la residencia del embajador iraní en la capital siria.

Más temprano que tarde

The Wall Street Journal aseguró que la inteligencia estadounidense pronosticó a principios de esta semana que era inminente un ataque iraní contra objetivos israelíes, pero ahora parece que el ataque sería dentro de las fronteras de Israel. Este viernes, la Casa Blanca consideró que las amenazas de Irán contra Israel son "creíbles" y subrayó que Washington está en contacto con el Gobierno israelí para que "tengan todo lo que necesitan" para defenderse.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, dijo que cree que Irán atacará pronto a Israel. "No quiero dar información confidencial, pero mi expectativa es que será más temprano que tarde", dijo el mandatario, que pidió a Teherán que no ejecute dicha operación. "Estamos entregados a la defensa de Israel. Apoyaremos a Israel. Ayudaremos a defender Israel e Irán no tendrá éxito”, agregó.

