EE.UU.: detienen a hombre que disparó contra embajada de Cuba

Barack Obama en Cuba

Obama en conferencia de prensa: "No vemos a Cuba como una amenaza para EE. UU."

Barack Obama, optimista pero cauto: "Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Mantenemos profundas diferencias. Afortunadamente no tenemos que nadar entre tiburones para alcanzar los objetivos comunes. No vemos a Cuba como una amenaza para EE. UU.". (21.03.2016)